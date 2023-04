40% Gutschein bei Amazon: Schnappt euch jetzt günstiges Ambilight für euren Monitor

Aktuell könnt ihr euch Ambilight von Govee mit 40% Rabatt bei Amazon schnappen!

Ich bin aktuell total im Resident Evil Hype und obwohl ich das Remake des vierten Teiles jetzt schon durch habe, haben mein Freund und ich vor ein paar Tagen einen neuen Durchgang auf Profi gestartet. Was dabei natürlich nicht fehlen darf, ist eine super gemütliche Atmosphäre.

Während wir also am Gegnerschnetzeln sind, wird das Wohnzimmer von mehreren indirekten Lichtern beleuchtet. Ihr wollt auch eine schöne Beleuchtung haben, während ihr am zocken seid? Kein Problem! Bei Amazon könnt ihr euch derzeit Ambilight von Govee mit 40% Rabatt schnappen. Somit kostet euch das Set statt der ursprünglichen 169,99€ nur 101,99€. Dafür müsst ihr einfach ein Häckchen bei "40%-Coupon anwenden" setzen.

Einfaches Nachrüsten dank Govee Ambilight

So oder so ähnlich könnte der Lichtstreifen auf der Rückseite eures Monitors aussehen.

Das Schöne an dem Angebot bei Amazon ist, dass ihr gleich mehrere Beleuchtungen mitgeliefert bekommt. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Lightbars (86x86x124 mm) und ein Lichtstreifen (16x16x1400 mm). Die Kabellänge beträgt 1800 mm.

Es wird euch außerdem eine einfache Steuerung der Lichter ermöglicht. Ihr könnt euch zum einen eine App runterladen, oder zum anderen auch das Licht mit Touch oder einer Sprachsteuerung bedienen. Letzteres ist entweder mit Alexas oder mit Google Asisstants Hilfe möglich.

Nicht nur die Steuerung ist sehr leicht und benutzerfreundlich, sondern auch der Aufbau. Dieser ist in einer kleinen Anleitung gut beschrieben. Ihr solltet aber beim Anbringen darauf achten, dass der Monitor nicht zu sehr gebogen ist. Auch zu viele Kanten auf der Rückseite können dafür sorgen, dass der LED-Schlauch nicht richtig verlegt werden kann. Generell werden Monitore mit 24 bis 32 Zoll unterstützt.

Das schöne an dem Ambilight von Govee sind die vier speziellen Game-Modi, die euch je nach Spielgenre eine andere Atmosphäre bieten können. Egal ob Rennen, Wettbewerb, Schießerei oder Story - mit der LED Beleuchtung ist alles möglich.