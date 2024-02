Smarte Beleuchtung von Govee: Es geht auch günstiger als Philips Hue! Schnappt sie euch jetzt im Amazon-Angebot

So schön könnte es auch bald in eurem Wohnzimmer aussehen.

Pro Anpassbare RGBIC-Beleuchtung

Anpassbare RGBIC-Beleuchtung Einfache Einrichtung

Einfache Einrichtung WiFi-Steuerung

WiFi-Steuerung Robuste Konstruktion Contra App-Abhängigkeit

Smarte Beleuchtung von Govee: Ein Farbspektrum, das begeistert

Mit über 16 Millionen Farboptionen bietet die Govee RGBIC LED Stehleuchte eine schier unendliche Vielfalt an Möglichkeiten. Ob warme Erdtöne, kühle Blautöne oder leuchtende Primärfarben - es liegt ganz bei euch.

Darüber hinaus verfügt die Lampe über 58 voreingestellte Szenenmodi, die für jede Stimmung und Gelegenheit das passende Ambiente schaffen. Die perfekte Atmosphäre für kommende Veröffentlichungen wie z.B. Alone in the Dark oder den Elden Ring DLC ist damit ganz einfach möglich.

Ihr könnt die Stehlampe von Govee ganz einfach mit einer App steuern.

Die Govee Home App ist euer Schlüssel zur vollen Kontrolle über die RGBIC LED Stehlampe. Ob zuhause oder unterwegs, ihr könnt das Licht so einstellen, wie ihr es haben wollt. Mit Funktionen wie der Timer-Einstellung könnt ihr sogar dafür sorgen, dass sich das Licht automatisch ein- und ausschaltet, ohne dass ihr auch nur einen Finger rühren müsst.

Dank der Integration von Sprachassistenten wie Alexa und Google Assistant genügt ein einfacher Befehl, um das Licht nach euren Wünschen einzustellen. Ob Farben ändern, Helligkeit anpassen oder einen bestimmten Modus aktivieren - mit der Sprachsteuerung oder der Govee Home App habt ihr die volle Kontrolle.

Rhythmische Lichter dank dem Musikmodus

Über die Govee Home App könnt ihr außerdem den Musikmodus aktivieren. Egal welches Musikgenre ihr gerne hört, mit diesem Modus könnt ihr eure Lieblingsbands auf eine völlig neue Weise entdecken.

Der Musikmodus eröffnet ganz neue Möglichkeiten.

Technische Details im Überblick:

Farben: RGBICW

Abmessungen: 200 × 200 × 1363 mm

Helligkeit: 1000 Lumen

Steuerungsmethoden: App, Steuerbox, Sprachsteuerung

App-Konnektivität: 2,4 GHz WLAN + Bluetooth

Sprachsteuerung: Alexa, Google Assistant

Besondere Funktionen: 58 Szenenmodi, 6 Musikmodi

