Bei MediaMarkt laufen gerade die Osterangebote , in denen ihr beim Kauf bestimmter Produkte eine kostenlose Beigabe bekommt. Zum Beispiel gibt es zur Xbox Series S drei Monate Xbox Game Pass gratis, während man beim Kauf des 4K-Fernsehers LG OLED B19 mit 65 Zoll einen 150€-Coupon geschenkt bekommt. Die Aktion läuft noch bis zum 20. April. Die Übersicht findet ihr hier:

Thrustmaster-Lenkrad für PS4 & PS5 mit Gran Turismo 7

Unter den Osterangeboten findet sich auch das Lenkrad Thrustmaster T300 RS GT Edition, zu dem ihr Gran Turismo 7 in der PS5-Version kostenlos dazubekommt. Das hochwertige Lenkrad inklusive Pedalset war ursprünglich für PS4 gedacht, ist aber natürlich auch mit PS5 kompatibel. Es kostet 369,99 Euro.

Das bietet das Thrustmaster T300 RS: Das Thrustmaster T300 RS GT Edition verfügt über 13 Buttons sowie ein D-Pad am Lenkrad und ist somit abgesehen vom Touchpad mit allen Tasten ausgestattet, die ihr auch an einem normalen PS4- oder PS5-Controller finden würdet. Dadurch ist es mit so gut wie allen großen PS4- und PS5-Rennspielen kompatibel, von Need for Speed Heat über Dirt 5 und natürlich Gran Turismo 7 bis hin zu F1 2021. Daneben ist das Pedalset T3PA-Pro mit drei Pedalen enthalten. Force Feedback sorgt für ein realistisches Fahrgefühl.

So gut ist Gran Turismo 7: Nachdem GT Sport aus 2017 eher umstritten war, hat das im März erschienene Gran Turismo 7 die Fans der ehrwürdigen Rennspielreihe wieder glücklich gemacht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es wieder einen umfangreichen Singleplayer-Modus gibt. Daneben punktet GT7 unter anderem durch eine hervorragende Fahrphysik und durch ein stark verbessertes Wettersystem, wie man es auch in hochklassigen Rennsimulationen selten so gut umgesetzt sieht. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test:

3 für 2 mit Spielen für PS4, PS5, Xbox & PC

Teil der Osterangebote bei MediaMarkt ist übrigens auch eine große Aktion, bei der ihr drei Spiele für PS4, PS5, Xbox oder PC kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Das Angebot gilt für alle sofort verfügbaren Spiele im Sortiment, auch für aktuelle Hits wie Elden Ring, Tiny Tina’s Wonderland oder eben Gran Turismo 7. Eine entsprechende Aktion findet ihr auch bei Saturn: