Das richtige Renngefühl kommt beim Spielen von Titeln wie F1 2020 oder Gran Turismo erst dann auf, wenn man es mit einem Lenkrad spielt. Dabei gibt es ein besonders interessantes von Thrustmaster, das für höchste Ansprüche ausgelegt ist: Das Thrustmaster T300 RS in der GT Edition.



Das erwartet euch mit dem Lenkrad: Das T300 RS hat allen voran einen abnehmbaren Rennlenker im GT-Stil. Dieser Lenkkranz verfügt über einen Durchmesser von 28 cm und ist mit strukturierter Gummiverkleidung um den ganzen Kranz umgeben. Auf der Lenkrad-Narbe befindet sich dabei das offizielle GT-Logo. Dazu gibt es ein GT Pedal Set.



Mit welcher Plattform kann es genutzt werden? Das Thrustmaster T300 RS in der GT Edition ist kompatibel mit der PS5, PS4 und PS3. Zudem könnt ihr es am PC nutzen.



Mit welchen Spielen ist das T300 RS GT Edition kompatibel? Das Lenkrad von Thrustmaster lässt sich unter anderem mit folgenden Titeln nutzen:

DiRT 5 (PS4/PS5)

WRC 9 (PS4/PS5)

F1 2020

Project Cars 3

Need for Speed Heat

GRID

DiRT Rally 2.0

Assetto Corsa

...und mehr

Thrustmaster T300 RS GT Edition Lenkrad kaufen

Das ist das Thrustmaster T300 RS GT Edition

Die Fahrausstattung des Lenkrads lässt keine Wünsche offen: Allen voran lässt sich das Rennlenkrad durch Thrustmasters Quick-Release-System einfach abnehmen. Dadurch ist ein Austausch von Lenkrädern sehr simpel.

13 Actionbuttons - 2 davon an der Basis und ein D-Pad

Offizielle PlayStation-Buttons - PS, Share & Options

Am Lenkrad befinden sich zwei große Schaltwippen (13 cm hoch) aus 100% Metall

Die Schalter haben eine Lebensdauer von mehr als 10 Millionen Aktionen

Gewicht: Wiegt etwas mehr als 1,2 kg für ultra-realistische Stabilität

GT Edition Pedal Set: Ein Lenkrad ohne Pedal ergibt natürlich nur wenig Sinn. Entsprechend gibt es neben dem Lenkrad das T3PA Pedal Set in der GT Edition dazu. Dieses besteht aus drei Pedalen mit einem 100% Metallkern. Das Gas- und das Kupplungspedal lassen dabei die Höhe, als auch den Abstand einstellen. Damit könnt ihr beides an eure Bedürfnisse anpassen. Das Bremspedal besitzt einen progressiven Widerstand und wird mit einem Gummi-Mod ausgeliefert.

Bürstenloser Servomotor mit Doppelgurt-System: Unter der Haube der Basis des Lenkrads befindet sich ein bürstenloser, reibungsfreier Force Feedback Servomotor in Industriequalität. Dadurch erhaltet ihr ein extrem glattes und nahtloses Force Feedback, das gleichzeitig sehr leise ist. Dabei hilft das Doppelgurt-System, mit dem eine nie zuvor erreichte Glätte und laufruhiges Force Feedback erreicht wird.



Des Weiteren erreicht der Motor mit der H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology dank eines kontaktlosen Magnetsensors mit einer 16-Bit-Auflösung höchste Präzision.