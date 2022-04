Bei Otto könnt ihr gerade Gran Turismo 7 im Bundle mit 12 Monaten PS Plus im Angebot bekommen. Wenn ihr euch für die PS4-Fassung des Rennspielhits entscheidet, zahlt ihr 99,99 Euro. Da das Jahresabo bei PlayStation Plus einzeln 59,99 Euro kostet und der Preis von Gran Turismo 7 auch bei Konkurrenten wie Amazon und MediaMarkt noch jenseits von 60 Euro liegt, ist das ein ganz guter Deal. Nehmt ihr die PS5-Version, zahlt ihr mit 105,92 Euro etwas mehr. Laut Produktseite sind die Angebote, über die wir schon früher berichtet hatten, nur noch heute gültig. Hier findet ihr sie:

Falls ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bei Otto bestellt habt, könnt ihr euch übrigens noch 15 Euro zusätzlichen Rabatt sichern. Wenn ihr ganz neu bei Otto seid, gibt es zudem noch eine kostenlose Liefer-Flat für sechs Monate. Mehr dazu erfahrt ihr auf Ottos Infoseite.

Falls ihr an PlayStation Plus nicht interessiert seid, hat Otto übrigens auch noch ein paar andere Bundles mit Gran Turismo 7 zu bieten. Bei diesen macht Otto bislang keine Angaben über die Dauer das Angebots. Sie könnten also auch noch länger verfügbar sein.

Wie gut ist Gran Turismo 7?

Gran Turismo 7 punktet nicht nur durch eine hervorragende Fahrphysik und ein tolles Wettersystem, sondern verfügt, im Gegensatz zu GT Sport aus 2017, wieder über einen umfangreichen Singleplayer-Modus. Deshalb waren wir in unserem Test zum Release ziemlich begeistert von dem neuen Teil der berühmten Rennspielreihe:

Allerdings wurde im Nachhinein die Balance des Spiels verändert. Belohnungen für Rennen wurden gekürzt, sodass man nun viel Zeit braucht, um die nötige Ingame-Währung für teure Autos zusammenzusparen. Deswegen haben wir das Spiel nachträglich um 3 Punkte abgewertet.