Gran Turismo 7-Patch 1.12 ist live, behebt Musik-Bug und mehr

Nachdem zuletzt nach großer Kritik seitens der Fans am Balancing und am Endgame-Grind geschraubt wurde, widmet sich Entwickler Polyphony Digital in Patch 1.12 von Gran Turismo 7 der Fehlerbehebung. Welche Bugs auf PS4 und PS5 behoben wurden, das erfahrt ihr im Artikel.

Änderungen von Patch 1.12 für Gran Turismo 7

Mit dem neusten Update erwarten euch eher kleinere Schönheitskorrekturen. So wurde ein Musik-Bug behoben, aber auch ein Problem mit den Einladungen aus Brand Central.

Musik-Bug in World Circuits: Früher kam es häufiger vor, dass zum Start und beim Überqueren der Ziellinie die Musik nicht abgespielt wurde. Dieser Fehler wurde jetzt gefixt.

Einladungen von Brand Central: Neben dem Gebrauchtwagenhändler und dem Händler für legendäre Autos könnt ihr im Autohaus, Brand Central genannt, shoppen. Einige der Boliden bekommt ihr jedoch nur nach Erhalt einer Einladung. Mit Patch 1.12 wurde jetzt ein Problem gefixt, bei dem die Einladungen zu früh abgelaufen sind. Fortan sind alle Einladungen 30 Tage ab Zeitpunkt des Erhalts gültig.

Wer sich zudem bis zum 24. April in GT7 einloggt, bekommt Einladungen für folgende Hersteller:

Aston Martin

Bugatti

Citroen

Ferrari

Lamborghini

Pagani

Porsche

Wie uns Gran Turismo 7 zum Release gefallen hat, das seht ihr im Testvideo:

Die großen Änderungen aus Patch 1.11

Mit Upgrade 1.11 wurde nach reichlich Kritik unter anderem am Credit-Grind gefeilt, welches zuvor das Aufreger-Thema Nr. 1 war. Zudem wurden neue Ausdauerrennen und neue Renn-Events ergänzt, mit denen bis zu 1,2 Millionen Credits verdient werden können. Was sich mit dem Patch noch geändert hat, das erfahrt ihr hier.

GamePro wird nach den Anpassungen Gran Turismo 7 in den kommenden Wochen erneut genau unter die Lupe nehmen, dann entscheiden, ob die Abwertung von 88 auf 85 Punkte ggf. wieder zurückgenommen wird.

Wie gefallen euch die neusten Patches und welche Punkte sollten unbedingt noch verbessert werden?