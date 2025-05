"Fast wie im echten Leben": Grafik von PS5-Rennspiel begeistert Fans auf der Pro ganz besonders

Gran Turismo 7 ist und bleibt eines der absoluten Vorzeigerennspiele auf der PlayStation 5.

Der grafische Fortschritt lässt sich an kaum einem Genre so gut ablesen wie an Rennspielen. Wo wir vor dreißig Jahren noch über pixelige Kurse flitzten, setzen wir uns heute in voll ausmodellierte virtuelle Cockpits und donnern über Strecken, die von den realen Vorbildern kaum noch zu unterscheiden sind.

Viele aktuelle Rennspiele sehen extrem gut aus, manche werden von den Fans aber besonders gefeiert. Einer dieser Titel ist Gran Turismo 7, der aktuellste Vertreter von Sonys berühmter Rennspiel-Serie. In den dazugehörigen Reddits findet man immer wieder Einträge, die die Optik des Spiels hervorheben.

Ein aktueller ist etwa mit "Das ist fast wie im echten Leben" überschrieben und zeigt Replay-Szenen aus einem Rennen auf einem Stadtkurs aus der Cockpit-Perspektive:

GT7 hat auf der PS5 Pro noch einmal einen ordentlichen Boost bekommen

Den Kommentaren unter dem Video ist zu entnehmen, dass die Spielszenen von einer PS5 Pro und PSVR 2 stammen, außerdem wurde ein Logitech G29-Lenkrad benutzt. Hier wird auch betont, wie immersiv das Spielerlebnis mit der VR-Brille ist – speziell mit der Pro-Version.

Sonys PS5-Topmodell beschert dem Rennspiel nämlich einen ordentlichen Auflösungs-Boost, auf der Pro läuft das Rennspiel hier in bis zu 8k und 60 Bildern pro Sekunde. Außerdem ist Raytracing im Gameplay zuschaltbar und Bewegungen auf PSVR2 wirken noch einmal flüssiger und schärfer. Das macht das Upgrade auch in den Augen der Tech-Experten von Digital Foundry zu einem der besten für die Pro überhaupt.

Viele Kommentare stimmen in das Loblied ein, auch wenn einer davon kritisch anmerkt, dass Entwickler Polyphony Digital zwar unter anderem die Autos oder Aussichten auf den Strecken perfekt hinbekommen würde, bei den Gebäuden aber noch Nachholbedarf hätte. Diese würden sehr "klotzig und unrealistisch wirken".

User mankyhankypanky schreibt hingegen, was auch uns beim Anblick des kurzen Videos durch den Kopf schoss:

"Das hab ich gedacht, als ich das erste Gran Turismo gespielt habe"

Denn schon der erste Teil auf der allerersten PlayStation wirkte für damalige Verhältnisse absolut fotorealistisch – Szenen wie die oben zeigen, wie weit wir seitdem noch gekommen sind.

Der Release von Gran Turismo 7 hat sich im März bereits zum dritten Mal gejährt, 2022 erschien der Titel für die PlayStation 5 und auch noch die PlayStation 4. Seitdem hat Entwickler Polyphony Digital zahlreiche kostenlose Updates veröffentlicht, die unter anderem weitere Fahrzeuge und Strecken hinzugefügt haben. Im Mai waren es unter anderem ein Ferrari 812 und eine Chevrolet Corvette Z06.

Spielt ihr Gran Turismo 7 noch? Welche Rennspiele sind eurer Meinung nach besonders schick?