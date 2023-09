'Gib ihnen Granaten': So werden eure viel zu lieben Starfield-Begleiter zu echten Rambos

Die Starfield-Companions sind gleichzeitig zart und rabiat – vor allem, wenn ihr ihnen Granaten gebt.

Starfield lebt von seiner riesigen Spielwelt und den vielen Möglichkeiten, sich darin die Zeit zu vertreiben. Zu den weniger gelungenen Aspekten zählen die Begleiter*innen: Die gehören allesamt der Constellation an und geben sich ziemlich brav.

Das lässt sich allerdings schlagartig ändern, wenn ihr ihnen einfach ein paar Granaten oder gar einen Granatwerfer in die Hand drückt. Dann machen die Möchtegern-Rambos sogar vor euch nicht Halt.

Starfield-Begleiter: So verwandelt ihr die Langweiler in absolute Ober-Brutalos

Simpler Trick: Mit Granaten! Ihr könnt euren Companions in Starfield nicht nur ordentlich das Inventar mit Krempel vollmüllen, sondern ihnen auch Waffen geben, die sie ausrüsten sollen. Dafür benötigen sie jeweils auch nur einen Schuss Munition, um unendlich durch die Gegend zu ballern. Das Ganze funktioniert auch ganz hervorragend mit Granaten oder einem Granatwerfer.

Blutrünstige Rambo-Begleiter: Sobald ihr euren Mitstreiter*innen die explosiven Eier überreicht habt, kennen die keine Gnade mehr. Sie beginnen im nächsten Kampf sofort damit, eure Gegner regelrecht zu bombardieren, bis keiner mehr steht. Das dürfte für viele Fans eine sehr willkommene Abwechslung darstellen und wirkt einigermaßen überraschend, wenn sie so aus der Rolle fallen (via: Reddit).

"Gib ihnen Granaten und sie werden ziemlich schnell böse."

Aber Vorsicht! Ihr habt es hier nach wie vor mit der Starfield-KI zu tun. Das bedeutet, dass ihr euch vor den Explosionen der Granaten tunlichst in Acht nehmen solltet. Denn eure Begleiter schmeißen ziemlich wahllos mit den Dingern um sich und können euch dabei ebenfalls beträchtlichen Schaden zufügen. Eine Granate verursacht ordentlich Flächenschaden, also passt gut auf.

Kuriose Begleiter-KI: Eure Companions in Starfield sind leider allgemein eher unberechenbar. Beispielsweise wird Sarah richtig sauer, wenn ihr attackiert werdet und euch verteidigen wollt – sie droht sogar damit, die Party zu verlassen. Aber im Anschluss erledigt Sarah die Angreifenden einfach selbst im Alleingang. Wir dürfen die Gegner also nicht umbringen, sie selbst aber schon.

Vasco ist eh böse: Der Roboter-Begleiter in Starfield heißt Vasco und kennt generell keine Gnade. Wenn ihr diesen Fiesling an eurer Seite habt, wird er euch mit Vorliebe bei euren Massakern helfen und auch noch den anrückenden Sicherheitskräften erklären, dass sie euch besser in Ruhe lassen sollten.

Wie findet ihr die Begleiter in Starfield, sind sie euch auch zu brav? Habt ihr auch schon mal versucht, ihnen Granaten zu geben?