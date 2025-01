Ausgerechnet ein Starfield-Dev sagt, dass Fans keinen Bock mehr auf riesengroße Spiele haben - hat er recht damit?

Sind Spiele wie Starfield, Red Dead Redemption oder Assassin's Creed Valhalla zu groß?

Insbesondere AAA-Spiele sind heutzutage häufig unglaublich groß – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Allein um die Hauptstory von Red Dead Redemption 2 durchzuspielen, brauchen wir mehr als 50 Stunden. Wollen wir die riesengroße offene Spielwelt erkunden und alles erleben sind es laut How Long To Beat sogar 188.

Starfield, in dem wir eine ganze Galaxie samt mehr als 1000 Planeten bereisen können, schlägt in eine ähnliche Kerbe und beschäftigt uns über 150 Stunden – und da haben wir sicher nicht alle Himmelskörper bereist. Ein wenig ironisch erscheint es daher auch, dass ein ehemaliger Starfield-Entwickler nun darüber spricht, dass Spieler*innen gar keine Lust mehr auf solche Umfangsmonster haben.

Sind Spiele heutzutage zu umfangreich?

Will Shen hat als Lead Quest Designer an Starfield mitgearbeitet, ist vor etwa einem Jahr aber zum 2022 gegründeten Studio Something Wicket Games gewechselt. In einem Interview mit KIWI TALKZ sprach Shen unter anderem über die Größe von Spielen.

Dass Spiele immer größer werden begründet er mit dem damaligen massiven Erfolg von MMO's, wie World of Warcraft und späteren Open World-Titeln wie Skyrim und Fallout 4, die sich ebenfalls zahlreich verkauft haben.

Heute allerdings sei "ein wachsender Teil des Publikums ermüdet", weil kaum jemand noch Lust hat, sich über 40 oder sogar über 100 Stunden in ein und dasselbe Abenteuer zu stürzen. Andere Trends, wie anspruchsvolle 3rd-Person Kampfsysteme und Survival- und Crafting-Systeme würden das noch unterstützen.

Tatsächlich haben auch wir den Eindruck, dass große und umfangreiche Spiele nicht mehr so beliebt sind, wie noch vor ein paar Jahren – zumindest wenn es nach der Stimmung in den Kommentarspalten geht. Allerdings melden Spiele wie Baldur's Gate 3 oder Elden Ring berechtigte Zweifel daran an, immerhin zählen beide Titel trotz ihres enormen Umfangs zu den besten und erfolgreichsten Spielen der letzten Jahre.

Wir wollen nun von euch wissen, was ihr darüber denkt. Habt ihr Bock auf richtig umfangreiche Games, oder genießt ihr lieber überschaubare Abenteuer? Stimmt gerne einmal ab:

Wir sind bei dem Thema hin und her gerissen. Gefallen uns Spiele richtig gut, freuen wir uns natürlich über jede Minute, die wir in der Spielwelt verbringen können. Allerdings ist es ab einem gewissen Punkt auch einfach schön, Games abzuschließen – vor allem, wenn wegen Job, Familie und anderen Hobbys nicht so viel Zeit zum Zocken bleibt.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, zu welcher Art Spieler*in ihr gehört. Lieber kurz und knackig oder doch besser ausufernd. Welchen Einfluss hat der Preis auf eure Erwartung? Gebt ihr etwa 70 Euro nur dann für ein Spiel aus, wenn ihr auch viele Stunden unterhaltet werdet?