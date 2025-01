Skyrim, Fallout oder Starfield - In welcher Bethesda-Spielwelt seid ihr am liebsten unterwegs?

Skyrim, Fallout oder Starfield - welches Franchise gefällt euch am besten?

Skyrim und Fallout 4 sowie ihre jeweiligen Vorgänger, als auch der aktuellste Titel Starfield sind ganz besondere Spiele und in der Gaming-Community unglaublich beliebt. Alle drei Franchises stammen von Kult-Entwickler Bethesda und werden vor allem für ihre Welten gelobt.

Wir wollen hier von euch wissen, welche der Spielereihen euch am besten gefällt und ob ihr euch lieber in die fantastischen Welten von Tamriel, die Weiten des Weltraums oder aber die us-amerikanische Postapokalypse zurückzieht.

Drei total verschiedene Welten

Obwohl sich die Fallout- und die The Elder Scrolls-Spiele, als auch Starfield in vielen Punkten sehr ähnlich sind, unterscheiden sie sich in einem ganz bestimmten Punkt enorm – und das ist das Setting ihrer Spielwelten.

In The Elder Scrolls erleben wir Abenteuer in Tamriel, einer klassischen High-Fantasy-Welt voller Magie, Drachen und mittelalterlicher Waffen. In Fallout durchkämmen wir Teile der postapokalyptischen USA, nachdem die von einem Atomschlag auf den Kopf gestellt wurde. Im neusten Bethesda-Spiel, Starfield, bereisen wir unzählige verschiedene Planeten und fliegen durchs All.

3:10 Starfield - Das "SciFi-Skyrim" im Gameplay-Trailer

Autoplay

Wir wollen nun von euch wissen, welche Spiele-Reihe euch am besten gefällt. Ob das in erster Linie an der jeweiligen Spielwelt oder an den in teilen unterschiedlichen Gameplay-Mechaniken oder vielleicht einfach an einer bestimmten Geschichte liegt, spielt dabei natürlich gar keine Rolle – auch wenn wir uns über eine detaillierte Begründung in den Kommentaren natürlich sehr freuen.

Übrigens: Auch wenn Fallout: New Vegas nicht von Bethesda selbst, sondern von Obsidian gemacht wurde, zählen wir es hier natürlich zum Franchise dazu.

Also los geht's, hier ist die Abstimmung:

Wir sind wie immer gespannt, welches Franchise in der GamePro-Community die Nase vorn hat. Besonders spannend finden wir die Frage, wie sich Starfield im Ranking schlägt – das Space-Abenteuer ist zwar der jüngste Titel, aber auch der bisher einzige aus dem Universum.

Erzählt uns in den Kommentaren gerne, wie ihr abgestimmt und auch warum. Und gebt gerne mal durch, wie gespannt ihr auf einer Skala von 1-10 auf das nächste Elder Scrolls seid.