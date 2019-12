Gratis PS4-Design - Sony verschenkt Weihnachts-Theme an Spieler

Sony verteilt ein kostenloses PS4-Design zu Weihnachten. Solltet ihr das Geschenk bekommen haben, findet ihr eine Mail in eurem Postfach, die einen entsprechenden Code erhält. Zu sehen gibt es eine malerische und schneebedeckte Winterlandschaft. Scrollt ihr in die obere Hälfte des PS4-Menüs seht ihr stattdessen Sterne am Himmel, die als Sternbilder die vier Button-Symbole von Playstation formen.

Wie bekomme ich das Weihnachts-Design?

Das Theme mit dem Namen "Happy Holidays Theme 2019" wird von Sony per Mail verschickt. Es sieht nicht so aus, als könntet ihr die Chancen erhöhen, eins zu bekommen. Es ist auch nicht klar, ob die Codes alle gestern verschickt wurden, oder ob es in den nächsten Tagen noch mehr "Gewinner" geben wird.

Solltet ihr einen Code bekommen haben, müsst ihr diesen nur im PS Store unter "Code einlösen" eingeben. Der Download startet dann automatisch. Bei uns hat sich das Design auch direkt aktiviert und mit weihnachtlicher Musik begrüßt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sony kleine Geschenke per Mail PS4-Spieler schickt. Wie genau die Verteilung organisiert wird, ist nicht klar. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr in euren PS4-Einstellungen die Erlaubnis erteilt von Sony Werbe-Emails zu erhalten.

Da ich das Design für meinen Account erhalten habe, können wir bestätigen, dass die Mails auch in Deutschland verschickt werden.

Sekiro-Fans bekommen auch ein Theme. Kleiner Hinweis für Design-Sammler: From Software hat heute ebenfalls ein kostenloses - wenn auch nicht ganz so weihnachtliches - PS4-Design zu Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht. Anlass ist die Preisverleihung der gestrigen Playstation Awards. Ihr findet es bereits im PS Store (via Twitter).

Was ist mit euch? Habt ihr einen Code für das Weihnachts-Design bekommen?