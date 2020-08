Gratis-Spiele am Wochenende: 3 kostenlose Spiele für die Xbox One

Auch dieses Wochenende hält Microsoft wieder kostenlose Spiele für die bereit, die eine aktive Xbox Live Gold-Mitgliedschaft haben oder Xbox Game Pass Ultimate besitzen. Im Rahmen der Xbox Free Play Days spendiert uns Microsoft am Wochenende die Möglichkeit, mit bzw. gegen DC-Superhelden zu kämpfen oder auf der Rennstrecke über den Asphalt zu brettern. Wer lieber online in die Welt von The Elder Scrolls eintaucht, kann das ebenfalls kostenlos tun.

Kostenlose Spiele für die Xbox One

Injustice 2

Zeitraum: bis zum 16. August

bis zum 16. August Genre: Beat'em Up

Beat'em Up Auch im Game Pass enthalten: nein

Um was geht's? In dem Sequel Injustice 2 treten Held und Schurke des DC-Universums gegeneinander an. Während Batman mit seinen Verbündeten die Gesellschaft wieder aufbaut und gegen das Regime von Superman kämpft, entsteht eine neue Bedrohung. Im Story-Modus, als auch im Multiplayer gegen die KI oder Freunde, können wir uns so beispielsweise als Joker mit Superman prügeln.

Das Fighting-Game punktet unter anderem mit seinem vielseitigen Kombo-System, einer guten Balance und einer klasse Inszenierung. Es ist nicht nur für DC-Fans ein Blick wert.

Was Injustice 2 sonst noch auszeichnet, könnt ihr in unserem Test lesen:

NASCAR Heat 5

Zeitraum: bis zum 16. August

bis zum 16. August Genre: Rennspiel

Rennspiel Auch im Game Pass enthalten: nein

Darum geht's: In NASCAR Heat 5 rasen wir in Stock-Car-Rennen über 34 authentische Strecken. Das Spiel beinhaltet alle offiziellen Teams, Autos und Fahrer der NASCAR Cup-Serie, Xfinity-Serie, Truck-Serie als auch der Xtreme-Dirt-Serie. Wir können uns entweder im Karrieremodus an die Spitze fahren, oder aber im Online-Multiplayer gegen 40 Gegner antreten. Es gibt auch einen Splitscreen-Modus für zwei Spieler*innen.

Wer dem Motorsport nicht ganz abgeneigt ist, findet hier die Möglichkeit, am Wochenende auf der Strecke Vollgas zu geben.

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Zeitraum: bis zum 19. August

bis zum 19. August Genre: Online-Rollenspiel

Online-Rollenspiel Auch im Game Pass enthalten: ja

Um was geht's? Mit The Elder Scrolls Online (Tamriel Unlimited) bekam das bekannte Rollenspiel-Franchise The Elder Scrolls einen Online-Ableger spendiert. In dem MMORPG kämpfen wir als Teil einer Fraktion gegen einen Daedra-Fürsten. Die Story spielt dabei ca. 1.000 Jahre vor The Elder Scrolls 5: Skyrim, bietet aber die gewohnte Fantasywelt mit verschiedenen Völkern und zahlreichen Quests. The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited ist zwar ein MMORPG mit PvP-Inhalten und ideal für Gruppen, es kann aber auch gut alleine gespielt werden.

Warum wir The Elder Scrolls Online für eine gute Überbrückung bis The Elder Scrolls 6 halten, erfahrt ihr hier:

Falls doch nichts für euch dabei ist, solltet ihr einen Blick auf die Xbox Games With Gold werfen, die es aktuell gratis gibt:

