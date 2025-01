Größte Monopoly-Sammlung der Welt: Engländer besitzt 4379 Exemplare des Spiels

Monopoly-Rekordhalter Neil Scallan vor einem Teil seiner Sammlung. (Bildquelle: Guinness World Records/YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=aDsBbtiIYCw)

Monopoly gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Brettspielen der Welt. Viele von von euch werden garantiert schon einmal eine Partie gespielt haben oder selbst ein Monopoly-Exemplar besitzen. Gegen die Sammlung von Neil Scallan dürften wir alle aber chancenlos sein.

Der Engländer besitzt nämlich die größte Monopoly-Sammlung der Welt. Stattliche 4379 Exemplare hortet Scallan in seinem Haus in London, in dem sich die Verpackungen im wahrsten Sinne des Wortes bis zur Decke stapeln.

Diesen Rekord ließ er sich Ende Dezember 2024 offiziell von Guinness World Records bescheinigen. Schon viermal brach Scallan den weltweiten Monopoly-Rekord, über die Jahre kamen immer mehr Exemplare hinzu.

Etliche (ausgefallene) Schätze in der Sammung

Zu sammeln gibt es auch mehr als genug. Laut des Engländers gibt es mehr als 10.000 Editionen des Spiels, Luft nach oben ist also noch. Neben etlichen Duplikaten gibt es in der Sammlung von Neil Scallan auch etliche ausgefallene und wertvolle Exemplare.

Darunter ist zum Beispiel ein Monopoly-Spiel mit dem D-Day 1944 als Thema. Oder eine Variante, die man nur bekommt, wenn man eine Nacht in einem sehr hochpreisigen Hotel in Sydney verbringt.

Einen Eindruck von Neil Scallans Sammlung könnt ihr euch im Video machen, das anlässlich seines aktuellen Rekordes entstanden ist.

Laut eigener Aussage sammelt Scallan seit 25 Jahren Monopoly-Spiele, Grund dafür war, dass er selbst mit dem Spiel aufwuchs. Als Ziel gibt er an, alle Editionen zu besitzen, der Engländer hat also noch einen weiten Weg vor sich.

Spielen tut er den absoluten Großteil seiner Sammlung übrigens nicht: Die meisten Exemplare sind jedenfalls noch eingeschweißt.

Monopoly basiert auf dem 1904 von Elizabeth Magie erdachten "The Landlord's Game", das zeigen sollte, welche Gefahren der monopolistische Landbesitz mit sich bringen kann.

Der Ingenieur Charles Darrow entwickelte die Kernideen des Spiels Anfang der 1930er-Jahre zum heute bekannten Monopoly weiter, ließ sich die Urheberrechte schützen und wurde dadurch reich. Heute ist Monopoly nicht nur eines der bekanntesten, sondern auch meistverkauften Brettspiele der Welt und wird in über 100 Ländern vertrieben.

