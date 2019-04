Acht Tage soll das Zählen gedauert haben, dann war es offiziell: Der neue Halter des Rekords für die größte Videospielsammlung der Welt heißt Antonio Romero Monteiro, stammt aus Richmond, Texas - und besitzt 20.139 Videospiele.

Damit verdoppelt er fast die Menge an Titeln, die der bisherige Rekordhalter Michael Thomasson im Jahr 2014 angehäuft hatte.

Wie Techspot mit Bezug auf eine Pressemitteilung des Guiness Book of World Records berichtet, befinden sich in Monteiros Sammlung sämtliche in Nordamerika erschienen Spiele für:

PS2 und PS3 - PSP - PSVita - Xbox und Xbox 360 - NES - Wii - Wii U - Nintendo Gamecube - Atari Lynx - Game Boy - Game Boy Color - Game Boy Advance - Neo Geo Pocket - Sega CD und Dreamcast.

Außerdem besitzt er:

mehr als 1.000 Spiele für PS1

mehr als 900 Spiele für PS4

mehr als 500 Spiele für Xbox One

118 Spiele für Nintendo Switch

mehr als 1.100 Spiele für Nintendo DS

alle Spiele für 32X, Atari Jaguar

diverse Titel für Saturn (japanisch), Nintendo 64, Atari, Gauge und Sega Pico

Spielen möglich

Darüber hinaus befinden sich mehr als 100 Konsolen im Besitz von Monteiro, sodass er theoretisch jedes Spiel in seiner Sammlung auch tatsächlich zocken kann.

Zu seinen besonderen Raritäten gehört unter anderem das Nintendo-exklusive Max Basic Rifle Marksmanship Program , das ausschließlich für das US-Militär verkauft wurde, sowie diverse nur in Japan veröffentlichte Nintendo 64DD Titel.

Von allen seinen Spielen gefällt Monteiro übrigens nach eigenen Angaben Castlevania IV am besten - dieses Spiel sei ein Meisterwerk, erklärte er.