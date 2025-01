Der größte Koop-Hit 2025? Neues PS5-Spiel der It Takes Two-Macher jetzt mit Preisgarantie sichern!

Das Koop-Spiel Split Fiction soll euch auf PS5, Xbox und PC in atemberaubende Romanwelten entführen.

Der Release des neueste Spiels von Hazelight, dem Studio hinter dem Koop-Hit It Takes Two, rückt näher: Schon am 6. März 2025 erscheint Split Fiction, das offenbar eine Menge mit It Takes Two gemein hat. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits für PS5, Xbox Series X und PC vorbestellen, und zwar inklusive Freunde-Pass. Das bedeutet, ihr braucht euch das Spiel nur einmal zu kaufen, um es gemeinsam online im Koop spielen zu können:

Wie üblich bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, bezahlt ihr also automatisch weniger. Übrigens halten wir es für gut möglich, dass Split Fiction später auch noch für Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Eine entsprechende Ankündigung kann es aber natürlich erst geben, wenn die Konsole selbst offiziell angekündigt ist.

Split Fiction: Koop-Reise durch Fantasy- und Sci-Fi-Welten

3:12 Split Fiction ist das neue Koop-Abenteuer der "It Takes Two"-Macher

Wie schon die beiden letzten Spiele von Hazelight, nämlich It Takes Two und A Way Out, wird auch Split Fiction wieder ein reines Koop-Spiel für zwei Personen, in dem ihr das Geschehen zumeist in der Third-Person-Perspektive und im Split Screen erlebt. Das gilt auch dann, wenn ihr gemeinsam onlinespielt. Die Perspektive kann sich allerdings ab und zu auch mal ändern, denn wie It Takes Two scheint Split Fiction mit verschiedenen Genres zu experimentieren.

Generell wird Abwechslung wieder einmal großgeschrieben. Ihr spielt nämlich Zoe und Mio, zwei Autorinnen von Fantasy- beziehungsweise Science-Fiction-Romanen, die in ihre eigenen Geschichten reisen und nun darin feststecken, wobei sie immer wieder zwischen den beiden Genres wechseln. Um den Weg zurück in die Realität zu finden, müssen sich die beiden unterstützen und erledigen dazu parallel oft ganz unterschiedliche Aufgaben, vom Rätsel bis zur Platforming-Passage.

Die hübschen Fantasy- und Sci-Fi-Welten von Split Fiction erkundet ihr zumeist im Split Screen.

Hazelight scheint sich dabei auch diesmal wieder einiges einfallen zu lassen. Im Trailer ist beispielsweise ein Level zu sehen, in dem die beiden Protagonistinnen zuerst zwei Dracheneier klauen. Die Drachen schlüpfen und wachsen im Lauf des Levels zu Reittieren heran, auf deren Rücken die beiden Autorinnen schließlich durch die Fantasy-Welt fliegen.

Ob Split Fiction mit It Takes Two mithalten kann, das immerhin bei den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, wird davon abhängen, wie viele solcher spektakulärer Ideen das Studio diesmal umsetzen konnte. Was bislang zu sehen war, stimmt aber schon mal sehr hoffnungsvoll, zumal sich die Produktionsqualität abermals auf einem sehr hohen Niveau bewegt. Für Koop-Fans wird Split Fiction daher höchstwahrscheinlich ein Pflichtkauf.