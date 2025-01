Das größte PS5-Highlight im Februar 2025: Action-Rollenspiel jetzt mit kostenlosen Extras sichern!

Schon im Februar erscheint ein Spiel für PS5 und Xbox, das zu den großen Highlights des Jahres 2025 zählen könnte.

Im Jahr 2025 stehen schon früh einige große Releases für PS5 an, unter anderem Assassin’s Creed Shadows und Kingdom Come: Deliverance 2. Es gibt jedoch ein Spiel, das sogar noch größere Hoffnungen weckt als diese beiden Titel, nämlich Monster Hunter Wilds, das am 27. Februar neben PS5 auch für Xbox Series und PC erscheint. Wenn ihr jetzt bei Amazon vorbestellt, bekommt ihr nicht nur den Pre-Order-Bonus, sondern auch ein schickes Steelbook kostenlos dazu:

Das Steelbook gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Der digitale Vorbesteller-Bonus, der in dem Deko-Rüstungsset „Gildenritter“ und dem Talisman „Hoffnungsamulett“ besteht, ist euch hingegen sicher, solange ihr vor dem Release kauft.

Die bisher schönste Monsterjagd: Das bietet Monster Hunter Wilds für PS5 & Xbox

23:08 Monster Hunter Wilds ist großartiger Spaß!

Autoplay

Im Kern folgt natürlich auch Monster Hunter Wilds abermals der bewährten Formel der Vorgänger: Das Action-Rollenspiel schickt euch also auf die Jagd nach riesigen Monstern, die ihr in spektakulären Kämpfen erlegt. Aus ihren Überresten bastelt ihr euch neue, bessere Ausrüstung, um gegen noch stärkere Monster antreten zu können. Dieser simple, aber effektive Gameplay-Loop dürfte auch diesmal wieder für eine hohe Langzeitmotivation sorgen.

Eine klassische Open World scheint es in Monster Hunter Wilds zwar nicht zu geben (zumindest spricht Capcom bislang von verschiedenen Maps), die weiten, offenen Landschaften sollen aber rund doppelt so groß werden wie in den letzten Teilen der Reihe und euch somit viel Raum zur freien Erkundung lassen. Ein neues dynamisches Wettersystem sorgt dabei selbst innerhalb der einzelnen Biome für Abwechslung.

Auch Monster Hunter Wilds hat natürlich wieder spektakuläre Monster-Designs zu bieten. Der hier abgebildete Arkveld ist das sogenannte Flagship-Monster des Spiels.

Ansonsten scheint Monster Hunter Wilds gar nicht so viel anders machen zu wollen als Monster Hunter World und Rise, sondern vor allem dem Motto „Größer, schöner, besser!“ zu folgen. Die größten Fortschritte zeigen sich bislang bei der Story und der Inszenierung. Wir bekommen diesmal filmreife Zwischensequenzen, die teilweise nahtlos in ebenso eindrucksvolles Gameplay übergehen.

Wie spannend die Geschichte rund um eine Expedition in verbotene Länder wird, bleibt zwar noch abzuwarten, aber nach allem bislang gezeigten Material zu urteilen, scheint sich Capcom dieses Mal zumindest Mühe zu geben. Allein das ist schon mehr, als man über viele ältere Teile der Reihe sagen kann, bei denen es kaum einen richtigen Plot gab. Sollte Monster Hunter Wilds es schaffen, nicht nur spielmechanisch, sondern auch erzählerisch zu fesseln, erwartet uns im Februar ein echtes Highlight.