Monster Hunter Wilds: Release, Maps, Demo und neue Monster - alle bekannten Infos

Hier gibt es alle bekannten Infos zu Monster Hunter Wilds.

Nachdem wir 2021 mit Monster Hunter Rise einen der kleineren Handheld-Ableger der Reihe bekommen haben, erwartet uns mit Monster Hunter Wilds bald wieder ein neuer Hauptteil – oder eine "Generation", wie sie unter langjährigen Fans bekannt sein dürfte.

Wir fassen euch hier alle Informationen zusammen, die zur inzwischen sechsten Generation bereits bekannt sind. Hier könnt ihr auch zu den relevanten Infos springen:

Release: Wann erscheint Monster Hunter Wilds?

Aktuell gibt es noch keinen konkreten Releasetermin für Monster Hunter Wilds. Bislang ist nur bekannt, dass das Spiel im Jahr 2025 erscheint. Es ist aber durchaus denkbar, dass Wilds schon im ersten Quartal 2025 kommen könnte. Zuletzt waren auch World im Januar 2018 und Rise im März 2021 erschienen.

Für welche Plattformen kommt Monster Hunter Wilds?

Wilds ist der erste Hauptableger der Reihe, der direkt zum Release auch für PC erscheint. Daneben kommt das Spiel auch für PS5 und Xbox Series X/S. Eine Switch-Version wird es dagegen nicht geben.

Gibt es Crossplay und Cross-Progression?

Monster Hunter Wilds bietet als erster Teil der Reihe Crossplay. Das heißt, ihr könnt mit Spieler*innen auf allen drei Plattformen zusammen zocken und auch plattformübergreifende Freundschaftsanfragen schicken. Crossplay lässt sich übrigens bei Bedarf auch abschalten.

Auf Cross-Progression müsst ihr dagegen verzichten. Habt ihr das Spiel also auf verschiedenen Plattformen, könnt ihr euren Fortschritt nicht zwischen ihnen übertragen.

Trailer zu Monster Hunter Wilds

Wilds hat bereits ein paar Trailer spendiert bekommen, die einiges zum Setting, den neuen Monstern und den Gameplay-Neuerungen verraten.

Hier könnt ihr euch den neuesten Gameplay-Trailer anschauen:

2:10 Monster Hunter Wilds zeigt neue Monster und frisches Gameplay - und sieht unverschämt gut aus

Autoplay

Gibt es eine Demo zu Monster Hunter Wilds?

Ja, auch Wilds bekommt wie seine Vorgänger eine Demo vor Release. Die ist vorerst allerdings nur vor Ort auf der gamescom anspielbar. Wir gehen aber fest davon aus, dass es auch noch eine frei verfügbare Demo geben wird.

Wie groß wird die Map von Monster Hunter Wilds?

Wie Capcom bereits bestätigt hat, werden die Maps in Monster Hunter Wilds etwa doppelt so groß wie in den Vorgängern. Damit dürften die unterschiedlichen Jagdgebiete/Biome des Spiels gemeint sein. Wie viele davon es geben wird, ist dagegen noch nicht bekannt.

Wird Monster Hunter Wilds Open World?

Das wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt oder dementiert. Da Capcom allerdings von "Maps" spricht, klingt es eher danach, als würden uns wieder mehrere abgeschlossene Areale erwarten. Denkbar ist zumindest, dass das Reisen zwischen Biomen diesmal nahtlos ist – das ist aber ebenfalls nicht bestätigt.

Welche neuen Monster gibt es in Monster Hunter Wilds?

Die ersten Trailer haben bereits einige neue Monster wie den Balahara, Chatacabra und Doshaguma enthüllt. Daneben kehren natürlich auch alte Bekannte wie der Rathalos zurück.

Eine Übersicht aller bisher bekannten Monster findet ihr hier:

Welche Gameplay-Neuerungen gibt es noch in Monster Hunter Wilds?

Am grundsätzlichen Gameplay der Reihe scheint sich wenig zu ändern, ein paar Neuerungen gibt es aber dennoch. So können Jäger*innen jetzt eine zweite Waffe auf die Jagd mitnehmen, die unser "Seikret" genanntes Reittier dabei hat.

Zusätzlich lassen sich jetzt unterwegs auch temporäre Camps aufstellen, die von Monstern zerstört werden können und die Biome haben ein dynamisches Wettersystem.

Außerdem gibt es einen neuen "Fokus-Modus", der etwa das Zielen von Angriffen erleichtern soll und wir können Unterstützung von KI-Jäger*innen bekommen, wenn gerade keine Freund*innen online sind.