Was bietet das größte Mario Party aller Zeiten? Jetzt Super Mario Party Jamboree vorbestellen

Für Nintendo Switch soll bald das größte Mario Party aller Zeiten kommen: Super Mario Party Jamboree könnt ihr jetzt bereits vorbestellen.

Nintendo hat am Dienstag in seiner Nintendo Direct eine ganze Reihe großer neuer Exklusivspiele für die Switch angekündigt, immerhin drei davon mit Release noch in diesem Jahr. Neben The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom im September und Mario & Luigi: Brothership im November kommt am 17. Oktober ein neuer Teil von Nintendos berühmtester Partyspiel-Reihe. Super Mario Party Jamboree könnt ihr jetzt schon bei Amazon vorbestellen:

Auch bei MediaMarkt und bei Saturn ist das neue Mario Party bereits vorbestellbar. Dank der Preisgarantie zahlt ihr bei allen drei Händlern automatisch weniger, falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte. Vorbesteller-Boni gibt es bislang übrigens nicht, sie könnten aber später noch angekündigt werden.

Was bietet Super Mario Party Jamboree?

2:02 Neues Super Mario Party erscheint noch dieses Jahr mit 110 Minispielen

Super Mario Party Jamboree hat nicht nur den längsten Titel aller Martio Party-Spiele, der 13. Teil der Reihe soll auch den größten Umfang bieten. Laut Nintendo sollt ihr euch in mindestens 110 Minispielen messen können. Außerdem sollen euch gleich sieben verschiedene Spielbretter zur Verfügung stehen, von denen nur zwei auf Vorbildern aus den Vorgängern basieren und alle anderen neu sind.

Zu den neuen Brettern gehören unter anderem eine Rennstrecke, ein Einkaufszentrum und Bowsers Burg, alle sollen ihre ganz eigenen Spezialregeln mitbringen. Die Minispiele wiederum sollen stark auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller setzen. Außerdem soll es einen neuen Online-Modus, in dem bis zu 20 Spieler*innen gegeneinander antreten können, und noch weitere neue Modi geben.

Hier seht ihr die fünf neuen Spielbretter von Super Mario Party Jamboree im Überblick.

Am grundlegenden Spielprinzip des normalen Modus scheint sich jedoch nicht viel geändert zu haben. Wie gewohnt zieht ihr eure Figuren also über ein Spielbrett und müsst euch je nachdem, auf welchem Feld euch die Würfel landen lassen, den verschiedensten Herausforderungen stellen. Prinzipiell könnt ihr das allein tun und gegen die KI antreten, am meisten Spaß werdet ihr aber im lokalen Multiplayer für bis zu vier Personen haben.

Alles in allem sieht es so aus, dass uns mit Super Mario Party Jamboree nicht nur das umfangreichste, sondern auch eines der besten Mario Party-Spiele aller Zeiten erwarten könnte, allein schon wegen der größeren Abwechslung und den frischen Ideen. Wie viel Spaß die neuen Modi, Spielbretter und Minispiele machen werden, kann aber natürlich nur der Praxistest zeigen.

