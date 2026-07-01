Große Xbox-Actionreihe kehrt nach sieben Jahren zurück: Neuen Exklusiv-Shooter jetzt schnappen!

In diesem neuen Xbox-Shooter werdet ihr Zeuge des Zusammenbruchs der menschlichen Zivilisation.

Große Microsoft-Spiele, die nur für Xbox und Windows und nicht für PS5 erscheinen, sind eine Seltenheit geworden. Am 6. Oktober erscheint nun endlich mal wieder ein großer Xbox-Shooter – eine der letzten Chancen für Microsoft, noch in dieser Generation Spieler*innen auf die eigene Konsole zu holen und den Abstand zu Sony zu verringern. Jetzt könnt ihr den potenziellen Actionhit bereits vorbestellen und euch so Early Access für die Beta am 6. August sichern:

Übrigens hat Microsoft kürzlich auch noch die Vorbestellungen für einige weitere große First-Party-Spiele gestartet. Diese werden neben der Xbox Series und dem PC jedoch auch auf PS5 verfügbar sein:

Zurück zu alter Größe? Das ist Microsofts neuer Exklusiv-Shooter für Xbox!

7:14 Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5

Autoplay

Wir sprechen von Gears of War: E-Day, dem ersten wirklich neuen Shooter der berühmten, auf Xbox 360 gestarteten Reihe seit Gears 5 aus 2019. Dieser erzählt deren Vorgeschichte: 14 Jahre vor dem ersten Gears of War erlebt ihr diesmal selbst mit, wie die Locust an die Erdoberfläche hervorbrechen und ihre Invasion des Planeten beginnen. Berühmte Figuren aus früheren Gears-of-War-Spielen wie Marcus Fenix und Dominic Santiago sind auch diesmal wieder dabei und stellen sich der außerirdischen Bedrohung entgegen.

Wie bei den Vorgängern handelt es sich um einen Third-Person-Shooter mit Deckungs-Mechanik, wobei diesmal eine höhere Beweglichkeit und mehr Nahkampf-Optionen für ein vielfältigeres Gameplay sorgen. Neben der brachialen Story-Kampagne, die eindrucksvoll die Zerstörung der menschlichen Zivilisation in Szenen setzen und dabei wieder düsterer als Gears 5 sein soll, soll es auch einen umfangreichen PvE-Modus geben.

Auch Gears of War: E-Day wird, wie gewohnt, brachiale Action bieten.

In Horde Siege wehrt ihr euch als 4er-Team gegen angreifende Locust-Wellen, wobei ihr eine von vier verschiedenen Klassen (Sturm, Scharfschütze, Sanitäter und Brecher) wählt. Außerdem wird es auch wieder einen PvP-Modus geben, in dem zwei Teams aus jeweils vier Personen gegeneinander antreten können. Hier werdet ihr in Online-Ranglisten um die Spitze kämpfen können.

Mit Gears of War: E-Day hat das Studio The Coalition, das bereits Teil 4 und 5 der Reihe entwickelt hat, also ein umfangreiches Paket geschnürt, das noch dazu dank Unreal Engine 5 optisch einen sehr guten Eindruck macht. Ob das reichen wird, um die Reihe sieben Jahre nach dem letzten Spiel wieder zu alter Größe zu führen, muss sich noch zeigen, aber die Zeichen stehen zumindest mal nicht schlecht.