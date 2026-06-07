Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5

Der Xbox Games Showcase 2026 wurde von Gears of War: E-Day eingeläutet – und das mit satten sieben Minuten Gameplay-Material, das uns endlich den Ausbruch der Locust-Horde zum Emergence Day zeigt.

Neben den chronologischen Anfangsminuten der legendären Shooter-Reihe gibt es auch das Release-Datum: Am 6. Oktober 2026 geht es los. Allerdings nur für die Xbox, denn auf einen PlayStation-Release verzichtet The Coalition.