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Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5

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Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5

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Dennis Zirkler
07.06.2026 | 19:22 Uhr

Der Xbox Games Showcase 2026 wurde von Gears of War: E-Day eingeläutet – und das mit satten sieben Minuten Gameplay-Material, das uns endlich den Ausbruch der Locust-Horde zum Emergence Day zeigt.

Neben den chronologischen Anfangsminuten der legendären Shooter-Reihe gibt es auch das Release-Datum: Am 6. Oktober 2026 geht es los. Allerdings nur für die Xbox, denn auf einen PlayStation-Release verzichtet The Coalition.
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Gears of War: E-Day

Genre: Shooter

Release: 06.10.2026 (PC, Xbox Series X/S)

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