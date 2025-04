Großes Rollenspiel für Switch 2 angekündigt: Dieser tolle Launch-Titel bekommt noch viel zu wenig Aufmerksamkeit!

In der Flut der Ankündigungen ist es etwas untergegangen, aber zum Release der Switch 2 erwartet euch ein echtes Rollenspielhighlight.

Zum Launch der Nintendo Switch 2 werden mit Mario Kart World und den neuen Versionen von Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom große First-Party-Titel für die neue Konsole erscheinen. Angesichts dessen geht leicht unter, dass am 5. Juni auch noch andere Spiele für Switch 2 ihren Release feiern. Darunter ist beispielsweise diese bislang wenig beachtete Neuauflage eines echten Rollenspielhits, die ihr auf keinen Fall leichtfertig ignorieren solltet:

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr jetzt bereits vorbestellen und bekommt das Spiel dann pünktlich zum Release geliefert, und zwar mit einer Preisgarantie: Falls der Preis bis zum Erscheinungstermin noch sinkt, zahlt ihr automatisch weniger.

Rollenspielhit für Switch 2: Das bietet das epische Fantasy-Abenteuer!

Die Aufgabe unserer Heldengruppe in Bravely Default ist es, die von dunklen Mächten attackierten Elementarkristalle zu schützen.

Die Rede ist hier von Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Die Neuauflage des ursprünglich 2012 für Nintendo 3DS erschienenen Rollenspielhits soll eine ganze Menge Verbesserungen mitbringen. Diese betreffen natürlich vor allem die Grafik, aber auch die Steuerung und Benutzeroberfläche wurden überarbeitet und es gibt neue Komfort-Features sowie zwei neue Minispiele, welche die Maussteuerung der Switch 2 unterstützen sollen.

Schon das Original war ein hervorragendes Fantasy-Rollenspiel, das in unserem GamePro-Test seinerzeit 89 Punkte kassiert hat. Zu verdanken hatte es diese Top-Wertung nicht zuletzt der fesselnden Spielwelt, deren fantastisches Artdesign selbst auf dem 3DS schon traumhaft aussah und auf der Switch 2 natürlich noch viel besser zur Geltung kommen wird.

Spielerisch setzt Bravely Default im Kern auf klassische JRPG-Tugenden und erinnert besonders an frühe Final-Fantasy-Spiele. Ihr reist also mit eurer aus vier sympathischen Charakteren bestehenden Heldengruppe über die Weltkarte, um Städte und Dungeons zu erreichen, und könnt dabei in Zufallskämpfe verwickelt werden (deren Häufigkeit jedoch einstellbar ist). Je nach Spielstil dürfte euch eure Reise zwischen 50 und 100 Spielstunden fesseln.

Die Kämpfe in Bravely Default laufen klassisch rundenbasiert ab, sorgen aber mit eigenen Ideen für taktischen Tiefgang.

Auch das Kampfsystem ist traditionell rundenbasiert, bringt dabei aber jene neuen Ideen mit, die dem Spiel seinen Namen geben: Durch den Brave-Befehl könnt ihr nämlich einen Helden mehrere Angriffe pro Runde starten lassen, dafür muss dieser dann in kommenden Runden aussetzen. Im Default-Modus hingegen spart sich der Charakter Aktionspunkte für kommende Runden. Das eröffnet vielfältige taktische Möglichkeiten.

Am meisten Komplexität bietet aber das Fortschrittssystem: Es gibt stolze 24 Charakterklassen, zwischen denen ihr wechseln und dabei Fähigkeiten aus der alten Klasse als Hilfsfertigkeiten übernehmen könnt. Dadurch ergeben sich schier endlose Möglichkeiten zur Optimierung des Zusammenspiels eurer Party, zu denen auch noch die motivierende Suche nach den passenden Ausrüstungsgegenständen dazukommt.

Alles in allem ist Bravely Default also ein Rollenspielerlebnis, das sich mindestens Fans klassischer JRPGs auf keinen Fall entgehen lassen sollten und dem man auch als Genre-Neuling mal eine Chance geben kann, sofern man keine starke Abneigung gegen Rundenkämpfe verspürt. Dass Bravely Default nur halb so viel kostet wie viele andere Switch 2-Spiele, macht es zudem zu einem Titel, den man zum Release der Konsole gut einfach mal mitnehmen kann: