GTA 6-Fans haben im 2. Trailer nach über einem Jahr noch ein neues Easter-Egg mit GTA Vice City-Bezug gefunden

GTA 6 dürfte einiges zu bieten haben, was die Open World und grafische Details angeht.

Eigentlich sollte man meinen, dass die beiden bisher veröffentlichten GTA 6-Trailer bereits auf Herz und Nieren geprüft und komplett auseinandergenommen worden wären. Aber jetzt hat ein Fan doch noch ein klitzekleines Detail entdeckt, das allen anderen vorher offenbar entgangen war. Es geht um eine ziemlich deutliche Hommage an GTA Vice City.

GTA 6: Trailer 2 zeigt versteckte Anspielung auf den Vice City-Protagonisten

Es handelt sich bei diesem Easter-Egg mal wieder um einen dieser Momente, den man mit Leichtigkeit verpassen kann, wenn auch nur im entscheidenden Augenblick geblinzelt wird. Es geht dabei um die Szene, in der Jason in einem Laden den Charakter hinter der Theke ohrfeigt. Genau in diesem Moment ist etwas hinter ihm zu sehen.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Habt ihr es entdeckt? Nein? Keine Sorge, ihr und die vielen Millionen, die diesen Trailer bisher immer wieder gesehen haben, offenbar auch nicht. Aber wir wollen euch nicht mehr länger auf die Folter spannen: Hinter dem Typen, der die Ohrfeige abbekommt, ist eine Echse, ein Gecko oder ein Salamander an der Wand zu erkennen.

Dieses Reptil ist aber nicht einfach nur irgendeine Echse, sondern eine mit starkem Stilbewusstsein. Soll heißen: Sie trägt ein Hemd, und das Muster dieses Hawaii-Hemdes dürfte euch ziemlich bekannt vorkommen, wenn ihr GTA: Vice City gespielt habt. Es ist nämlich genau das Muster, das auch das Hemd von Tommy Vercetti ziert.

Hier könnt ihr euch ganz genau ansehen, was wir meinen:

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Es braucht schon wirklich Adleraugen, um dieses Detail zu erspähen. Aber wir glauben durchaus, dass es sich dabei um ein absichtlich platziertes Easter-Egg handelt. Für einen Zufall ist das Muster einfach zu nah dran an dem Hemd, auch wenn die Echse natürlich nur kurz, im Hintergrund und ziemlich verschwommen zu erkennen ist.

Wie wir wahrscheinlich alle wissen, spielt GTA 6 wieder in derselben Stadt namens Vice City, die seinerzeit auch schon als Schauplatz für den Open World-Klassiker desselben Titels gedient hat. Dementsprechend gehen nicht nur wir davon aus, dass das neue Grand Theft Auto jede Menge Anspielungen, Hommagen und Easter-Egg mit Bezug zum 24 Jahre alten Spiel enthalten wird.

Ist euch die kleine Echse im Hawaii-Hemd vorher schon aufgefallen? Glaubt ihr an einen Zufall?