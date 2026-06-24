GTA 6-Fans haben im 2. Trailer nach über einem Jahr noch ein neues Easter-Egg mit GTA Vice City-Bezug gefunden

Gefühlt wartet die halbe Welt auf Neuigkeiten zu GTA 6 und natürlich auf Rockstars Open World-Blockbuster selbst. Aber offensichtlich hält auch der zweite Trailer von vor einem Jahr noch immer Überraschungen bereit.

Profilbild von David Molke

David Molke
24.06.2026 | 07:05 Uhr

GTA 6 dürfte einiges zu bieten haben, was die Open World und grafische Details angeht. GTA 6 dürfte einiges zu bieten haben, was die Open World und grafische Details angeht.

Eigentlich sollte man meinen, dass die beiden bisher veröffentlichten GTA 6-Trailer bereits auf Herz und Nieren geprüft und komplett auseinandergenommen worden wären. Aber jetzt hat ein Fan doch noch ein klitzekleines Detail entdeckt, das allen anderen vorher offenbar entgangen war. Es geht um eine ziemlich deutliche Hommage an GTA Vice City.

GTA 6: Trailer 2 zeigt versteckte Anspielung auf den Vice City-Protagonisten

Es handelt sich bei diesem Easter-Egg mal wieder um einen dieser Momente, den man mit Leichtigkeit verpassen kann, wenn auch nur im entscheidenden Augenblick geblinzelt wird. Es geht dabei um die Szene, in der Jason in einem Laden den Charakter hinter der Theke ohrfeigt. Genau in diesem Moment ist etwas hinter ihm zu sehen.

Video starten 2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Habt ihr es entdeckt? Nein? Keine Sorge, ihr und die vielen Millionen, die diesen Trailer bisher immer wieder gesehen haben, offenbar auch nicht. Aber wir wollen euch nicht mehr länger auf die Folter spannen: Hinter dem Typen, der die Ohrfeige abbekommt, ist eine Echse, ein Gecko oder ein Salamander an der Wand zu erkennen.

Dieses Reptil ist aber nicht einfach nur irgendeine Echse, sondern eine mit starkem Stilbewusstsein. Soll heißen: Sie trägt ein Hemd, und das Muster dieses Hawaii-Hemdes dürfte euch ziemlich bekannt vorkommen, wenn ihr GTA: Vice City gespielt habt. Es ist nämlich genau das Muster, das auch das Hemd von Tommy Vercetti ziert.

Hier könnt ihr euch ganz genau ansehen, was wir meinen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es braucht schon wirklich Adleraugen, um dieses Detail zu erspähen. Aber wir glauben durchaus, dass es sich dabei um ein absichtlich platziertes Easter-Egg handelt. Für einen Zufall ist das Muster einfach zu nah dran an dem Hemd, auch wenn die Echse natürlich nur kurz, im Hintergrund und ziemlich verschwommen zu erkennen ist.

Mehr GTA 6:
"Ich würde GTA 6 nur kaufen, wenn es 60 Euro oder weniger kostet": Zum GTA 6-Preis habt ihr eine klare Meinung
von Linda Sprenger
25-jähriger Solo-Entwickler will nicht mehr auf GTA 6 warten, versucht Spiel kurzerhand selbst mit KI zu machen - die baut direkt die falsche Stadt nach und zerstört seinen Mac
von Eleen Reinke

Wie wir wahrscheinlich alle wissen, spielt GTA 6 wieder in derselben Stadt namens Vice City, die seinerzeit auch schon als Schauplatz für den Open World-Klassiker desselben Titels gedient hat. Dementsprechend gehen nicht nur wir davon aus, dass das neue Grand Theft Auto jede Menge Anspielungen, Hommagen und Easter-Egg mit Bezug zum 24 Jahre alten Spiel enthalten wird.

Ist euch die kleine Echse im Hawaii-Hemd vorher schon aufgefallen? Glaubt ihr an einen Zufall?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 38 Minuten

GTA 6-Fans haben im 2. Trailer nach über einem Jahr noch ein neues Easter-Egg mit GTA Vice City-Bezug gefunden

vor 12 Stunden

Wenn GTA 6 mich zwingt, Autorennen zu fahren, dann weine ich

vor 17 Stunden

"Ich würde GTA 6 nur kaufen, wenn es 60 Euro oder weniger kostet": Zum GTA 6-Preis habt ihr eine klare Meinung

vor einem Tag

25-jähriger Solo-Entwickler will nicht mehr auf GTA 6 warten, versucht Spiel kurzerhand selbst mit KI zu machen - die baut direkt die falsche Stadt nach und zerstört seinen Mac

vor einem Tag

GTA 6 Preis geleakt - Europäischer Händler listet vor Preorder-Start fünf unterschiedliche Versionen, doch Insider sagt "sind nur Platzhalter"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ich hasse alles daran: Persona 5 Royal trifft auf Call of Duty Mobile und Fans sind sich einig, dass das niemand will

vor 13 Minuten

"Ich hasse alles daran": Persona 5 Royal trifft auf Call of Duty Mobile und Fans sind sich einig, dass das niemand will
GTA 6-Fans haben im 2. Trailer nach über einem Jahr noch ein neues Easter-Egg mit GTA Vice City-Bezug gefunden

vor 41 Minuten

GTA 6-Fans haben im 2. Trailer nach über einem Jahr noch ein neues Easter-Egg mit GTA Vice City-Bezug gefunden
Dragon Ball Xenoverse 3: Jetzt könnt ihr euch wieder in den Super-Saiyajin 3 verwandeln, aber nur unter bestimmten Bedingungen

vor einer Stunde

Dragon Ball Xenoverse 3: Jetzt könnt ihr euch wieder in den Super-Saiyajin 3 verwandeln, aber nur unter bestimmten Bedingungen
PS Plus im Juli 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

vor einer Stunde

PS Plus im Juli 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
mehr anzeigen