GTA 6-Fan zählt Aligatorzähne auf frisch enthülltem Cover, stellt schwerwiegenden Fehler fest und Community kommt zum Schluss: Unspielbar!

Wer ganz genau hinsieht, erkennt sofort, dass dieser Alligator nur 60 Zähne hat. Zu WENIG.

Das jüngst enthüllte GTA 6-Cover hat einen geheimen Star. Und nein wir meinen nicht den Helikopter in der linken oberen Ecke, mit dem Rockstar eine 25 Jahre alte Tradition aufrechterhält. Die Rede ist vom Alligator, der sich in der Bildmitte befindet.



Und wie die GTA-Community eben so ist, wird gerade jede Bildkachel doppelt und dreifach umgedreht, um jedes mögliche Detail zu erhaschen. Ein besonders engagierter Fan hat sich besagten Gator mal genauer angesehen und speziell dessen spitze Zähnchen nachgezählt (ja wirklich). Dabei ist er auf einen möglichen Fehler gestoßen, der von der Community mit einem Schmunzeln entgegengenommen wird.

Denn, oh Schreck: Das Tier auf dem GTA 6-Cover hat "nur" 60 Zähne. Ein Alligator hat in der Realität aber 74 bis 80. "Unspielbar!", scherzt die Community.

Ist das überhaupt ein Alligator auf GTA 6-Cover?

0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

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Das ist natürlich die große Preisfrage, denn wirklich sicher ist das nicht. Wenn wir nur nach der Anzahl der Zähne gehen, also um die 60, dann könnte es sich bei dem Tier auf dem Spielecover gar nicht um einen Alligator, sondern eher um ein Amerikanisches Krokodil mit der schicken lateinischen Bezeichnung "Crocodylus acutus" handeln. Die sind zumindest in Florida heimisch (wo auch GTA 6 praktisch spielt), passt also.

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Krokogator? Aber nicht nur die Anzahl der Zähne ist ausschlaggebend für die Bestimmung der Art, sondern auch die Form der Schnauze. Die fällt bei einem amerikanischen Krokodil eher v-förmig bzw. spitz zulaufend aus. Auf dem Foto ist die Form aber schwer zu erkennen. Zumindest auf dem Cover sieht die Schnauze des Tiers eher u-förmig aus, was wiederum mehr für einen Alligator spricht. Kurzum: Die Lage ist unklar.

Aber am Ende des Tages können wir uns entspannen: Bei dem Tierchen auf dem Cover handelt es sich womöglich ohnehin um eine überzeichnete bzw. stilisierte Form eines Alligators oder Krokodils. Gut möglich, dass Rockstar hier nicht so viel wert auf eine möglichst realistische Darstellung gelegt hat.

Echte Kritik an Rockstar liefert der oben eingebettete Reddit-Post jedenfalls nicht, sondern ist eher als Augenzwinkern zu verstehen.

GTA 6 erscheint am 19. November für die PS5 und Xbox Series X/S. Ab dem 25. Juni 2026 kann das Vice City-Abenteuer vorbestellt werden. Alle Infos dazu findet ihr dann natürlich pünktlich auf GamePro.de.

Habt ihr die Zähne des GTA 6-Alligators auch schon nachgezählt und wie viele Zähne habt ihr?