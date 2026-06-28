GTA 6 im Auto-Grafik-Vergleich zu Forza Horizon 6: "GTA 6s Vehikel-Technik könnte eine Menge Rennspiele absolut demütigen"

Die Ultimate Edition von GTA 6 gibt euch unter anderem auch Zugriff auf diese Karre hier.

Die GTA 6-Vorbestellungen sind online gegangen und um die Leute zum Kauf einer Ultimate Edition zu bewegen, wurden gleich auch noch gefühlt 65.000 Bilder daraus veröffentlicht. Unter anderem sehen darauf auch die Autos ganz hervorragend aus, was angehende Fans zu Vergleichen mit Rennspielen wie Forza Horizon 6 animiert.

Sehen die GTA 6-Autos besser aus als die in Rennspielen wie Forza Horizon 6?

Reddit nimmt die frisch veröffentlichten GTA 6-Bilder natürlich ordentlich unter die Lupe. Ganz offensichtlich legt das neue Rockstar-Spiel einen massiven Sprung hin, wenn es um die Details der Spielwelt und auch die der Vehikel geht. Aus vielen 2D-Texturen werden jetzt endlich richtige 3D-Modelle, und was wir bisher sehen können, wirkt vielversprechend.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Autoplay

Ein Reddit-User namens Ahmed Sh. ist sogar der Meinung, dass GTA 6 im Hinblick auf die Details der Autos sogar mit dedizierten Autorennspielen den Boden aufwischen könnte. Selbst der Unterboden der Fahrzeuge werde hier mit dreidimensionalen Komponenten dargestellt, statt einfach nur flache, vortäuschende 2D-Texturen abzubilden.

Laut diesem Reddit-Nutzer sei dieses GTA das erste Spiel der Reihe, das sich wirklich voll und ganz auf echte 3D-Geometrie konzentriert und auf PBR (Physically Based Rendering) setzt. Mit dem Ergebnis, dass die Vehikel-Technik in GTA 6 in der Lage sein könnte, "eine Menge Rennspiele absolut zu demütigen".

Hier seht ihr einen Bildervergleich mit Forza Horizon 6 und einigen Fahrzeugen, die sich sehr ähnlich sehen:

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Allerdings sei an dieser Stelle auch noch einmal ganz deutlich darauf hingewiesen, dass wir es hier bisher eben nur mit Promo-Bildern und zwei vorgefertigten Trailern zu GTA 6 zu tun haben. Was hier zu sehen ist, muss nicht dem entsprechen, was letzten Endes im fertigen Spiel passiert.

Ganz zu schweigen davon, wie das alles dann in Bewegung aussieht. Die Vorbestellungen laufen zwar schon heiß, aber richtiges Gameplay hat Entwicklerstudio Rockstar Games immer noch nicht veröffentlicht. Wir wissen nicht, in welcher Auflösung und mit welcher FPS-Zahl GTA 6 auf den Konsolen funktioniert, ihr kauft also die Katze im Sack.

Wenn es um Details an und in Autos geht, darf natürlich ein neuer Herausforderer namens Clutch nicht unerwähnt bleiben. Das Open World-Rennspiel hat sich nicht nur auf die Fahnen geschrieben, endlich ein Rennspiel mit guter Story zu werden.

Zusätzlich liegt der Fokus hier auch noch auf einer schier unglaublichen Liebe zum Detail. Ihr könnt in euren Autos zum Beispiel auch Getränkehalter anbringen oder Pullis auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Ob es das in GTA 6 auch gibt? Wir werden sehen.

Was haltet ihr von dem Vergleich zwischen GTA 6 und Forza Horizon 6? Welche Autos gefallen euch besser?