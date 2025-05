Spielt GTA 6 nicht nur in Leonida? Im Trailer könnten sich bereits Hinweise auf DLC-Locations verstecken

Könnten Autokennzeichen schon erste Erweiterungen verraten haben?

Jeden Tag tauchen mehr Theorien zum zweiten GTA 6 Trailer auf. Denn jeder Frame strotzt nur so vor Details, Easter Eggs und Kleinigkeiten, die erst beim mehrmaligen Schauen des Videos ins Auge springen. Und auch wenn GTA 6 noch ein Jahr vom Release entfernt ist, gibt es schon erste Hinweise auf weitere Orte, die Lucia, Jason oder euer Charakter im Online-Modus besuchen könnten.

Ein Ausflug in andere Staaten?

Der Handlungsort der Hauptgeschichte ist natürlich schon bekannt. GTA 6 spielt im sonnigen Bundesstaat Leonida. Hauptsächlich seid ihr dabei in Vice City unterwegs, aber auch das Umland des an Florida angelegten Staates ist erkundbar.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Doch vielleicht ist die Karte noch viel größer als angenommen wurde. Denn auf X (ehemals Twitter) macht ein interessanter Post die Runde, der sich mit den Autokennzeichen im Trailer auseinandersetzt. Die zeigen nämlich noch viele weitere Staaten, darunter auch welche, die wir bisher in der GTA-Serie noch nicht besucht haben.

Denn neben dem bekannten Liberty City tauchen auf den Schildern zwei weitere Orte auf. Zum einen Gloriana, was an den realen Staat Georgia angelegt ist. Des Weiteren kann man ein Kennzeichen erkennen, was denen aus dem Bundesstaat Arizona sehr ähnlich sieht.

Was könnte das für die Zukunft bedeuten?

Grundsätzlich muss das natürlich erst einmal gar nichts bedeuten. Schließlich ist die GTA-Serie bekannt für ihre zahlreichen Easter-Eggs, die nirgendwo hinführen. Aber Aussagen aus verlässlicher Quelle lassen doch ein paar Vermutungen zu.

Denn in einem Report von Jason Schreier aus dem Jahr 2020 berichtete er, dass GTA 6 erst klein starten soll, dann aber mit der Zeit massiv erweitert wird:

Ein Plan des Managements für das nächste Spiel in der GTA-Reihe ist es, mit einer mittelgroßen Veröffentlichung zu starten (was nach Rockstar-Standards trotzdem ein großes Spiel wäre) und diese dann regelmäßig durch Updates zu erweitern.

Das können die üblichen Erweiterungen von GTA-Online sein, wie wir sie schon aus GTA 5 kennen. Aber uns würde es nicht verwundern, wenn Take-Two und Rockstar mit dem neuen Teil um einiges größer denken.

Würdet ihr gerne auch andere Staaten in GTA 6 unsicher machen, oder verdienen diese ihr eigenes Spiel?