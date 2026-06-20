GTA 6 führt beim Cover eine 25-jährige Tradition fort, die seitdem nur ein einziger Ableger gebrochen hat

Zusammen mit dem Preorder-Start wurde auch das Cover-Artwork von Grand Theft Auto 6 enthüllt. Und ein Motiv darauf gibt es schon seit GTA 3 fast immer.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
20.06.2026 | 07:21 Uhr

Wenig überraschend sind auch Jason und Lucia prominent auf dem Cover abgebildet. Wenig überraschend sind auch Jason und Lucia prominent auf dem Cover abgebildet.

Rockstar Games hat am vergangenen Donnerstag nach langer Stille wieder für Wirbel gesorgt: Der Start für die Vorbestellungen von GTA 6 wurde groß angekündigt. Im Zuge dessen hat der Entwickler gleichzeitig auch das Cover-Artwork enthüllt, das die Hüllen der PS5- und Xbox-Version zieren wird.

Aufmerksame Fans werden darauf nicht nur viele Details vom GTA: Vice City-Cover wiedererkennen, sondern auch ein Motiv, das schon auf acht weiteren Box Arts zu sehen war – und zwar immer an der gleichen Stelle.

Hier könnt ihr euch den Reveal des Artworks im Teaser-Video von Rockstar anschauen:

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Kein GTA ohne Helikopter

Direkt ins Auge stechen hier natürlich die Charaktere. Zu sehen sind unter anderem Verbrecher-Pärchen und Hauptfiguren Lucia und Jason sowie die bereits bekannten NPCs Bobby Ike und Raul Bautista.

Dass aber ausgerechnet hinter dem Motiv in der linken oberen Ecke etwas mehr steckt, ist nicht sofort ersichtlich: Hier ist nämlich ein Helikopter zu sehen, genauer einer, der für die Landung auf dem Wasser ausgestattet ist.

Ein ähnliches Motiv gab es seit GTA 3 auf nahezu jedem Cover der Reihe an der exakt gleichen Stelle:

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Die Helikopter selbst sehen dabei zwar jedes Mal anders aus, aber wir können hier ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Platzierung nicht zufällig ist – auch wenn sie vermutlich keine größere Bedeutung abseits eines Scherzes von Rockstar hat.

Seit der Einführung dieser Cover-Struktur mit GTA 3 gab es übrigens nur einen einzigen Teil, der hier aus der Reihe tanzt: GTA: Chinatown Wars hält sich zwar an das mehrteilige Motiv, verzichtet aber als einziger auf den Helikopter in der linken Ecke.

Stattdessen ist dort ein Motorrad zu sehen, ebenfalls ein beliebtes Cover-Motiv, das es schon bei Vice City, GTA 4, GTA 5 und jetzt auch GTA 6 gibt. Nur ist es dort eben jedes Mal in der rechten Ecke.

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Übrigens lassen sich auf dem GTA 6-Cover noch ein paar weitere Verweise finden, ganz besonders auf das Cover-Artwork von GTA: Vice City – kein Wunder, immerhin haben beide den gleichen Schauplatz.

Neben dem erwähnten Helikopter und Motorrad ist etwa auch hier wieder eine Dame im Bikini mit einem Drink zu sehen und die Ausschnitte mit dem Schnellboot und dem gelben Sportwagen haben sogar nahezu die gleiche Einstellung wie bei Vice City.

Ein Alligator hat es dagegen zum allerersten Mal auf ein GTA-Cover geschafft. Kein Wunder also, dass er so fröhlich dreinschaut!

Sind euch noch spannende Details auf dem Cover ins Auge gesprungen?

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