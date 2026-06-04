GTA 6 könnte nicht so viel Eindruck hinterlassen wie GTA 5, weil die Welt 2026 so viel absurder als 2013 ist, sagt Lester-Darsteller

Der Humor in GTA 5 wirkt heute schon angestaubt, überholt und schlecht gealtert. Wie soll das in GTA 6 werden?

GTA 5 hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aber ob das mit GTA 6 noch einmal so gelingen kann, darf bezweifelt werden. Immerhin ist die echte Welt mittlerweile selbst schon so absurd geworden, dass sich das kaum noch satirisch auf die Spitze treiben lässt. Das könnte den Impact schmälern, fürchtet der Lester-Sprecher aus GTA 5 im Interview.

Satire in GTA 6 funktioniert womöglich deutlich schlechter als in GTA 5

Wie parodiert man etwas, das selbst oft gar nicht mehr von Satire zu unterscheiden ist? Ich meine, im Vorgarten des Weißen Hauses wird gerade eine UFC-Arena gebaut und der US-Gesundheitsminister hatte einen echten Hirnwurm, prahlt mit seinem früheren Koks-Konsum von Klobrillen und setzt sich für die Abschaffung von Impfungen ein. Wie will man das übertreiben?

1:06:28 Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!

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Alles, was in GTA 5 aus dem Jahr 2013 überspitzt und undenkbar gewirkt hat, ist mittlerweile mehr oder weniger wahr geworden. Dementsprechend könnte es GTA 6 ziemlich schwer haben, die USA unter Donald Trump im Jahr 2026 noch irgendwie satirisch zu toppen.

Im Gespräch mit Eldorado plaudert der Lester-Sprecher Jay Klaitz über seine Erfahrungen bei der Entwicklung, wird aber auch danach gefragt, wie GTA 6 überhaupt als Satire funktionieren kann, wo doch die echte Welt mittlerweile schon so seltsam geworden ist.

Seine Antwort darauf fällt folgendermaßen aus:

"Ich wäre nicht überrascht, wenn der Impact beim Release von GTA 6 etwas geringer ausfällt. Versteht mich nicht falsch, es ist immer noch fucking GTA. Es wird massiv werden. Die Leute werden den Verstand verlieren. Es wird offensichtlich gigantisch. Aber es ist eine andere Welt als die vor 13 Jahren, als der letzte Teil herausgekommen ist. Ich meine, es ist sogar eine ganz andere Welt, als sie es noch vor einem Jahr war. Was noch vor nur einer kurzen Weile weit hergeholt und verrückt schien, fühlt sich jetzt einfach nur wie ein weiterer Tag an, also kann GTA 6 vielleicht nicht ganz so eine große Welle machen wie die vorherigen Spiele."

Allerdings lasse sich das aktuell natürlich schwer vorhersagen. Es werde laut Jay Klaitz natürlich trotzdem immer noch jede Menge Satire und Kommentare geben, die in das Spiel verpackt worden sind. Es gebe mir dem Florida Man-Meme und Ähnlichem immer noch vieles, das abgedeckt werden könnte.

"Aber was wir in der echten Welt geschehen sehen, wird es definitiv schwieriger für ein GTA-Spiel machen, diese Perspektive zu beackern."

Genau diese Problematik hat auch schon der Rockstar-Gründer 2018 erkannt, der froh war, GTA 6 nicht in der Trump-Ära zu veröffentlichen (die sich dann ja aber doch nochmal wiederholt hat). Auch unser GamePro-Chefredakteur Hannes Rossow schrieb vor knapp drei Jahren schon: Der GTA 6-Trailer ist zwar krass, aber nicht krasser als das echte Leben.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für die PS5 und Xbox Series S/X – zumindest, wenn der Open World-Titel aus dem Hause Rockstar Games wirklich nicht noch einmal verschoben wird. Zu einer Nintendo Switch 2-Fassung oder einer PC-Version wurde bisher noch nichts bekannt gegeben. Aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass ein oder zwei Jahre später zumindest noch die PC-Fassung folgt.

Glaubt ihr, GTA 6 wird trotz unserer absurden Realität noch versuchen, das Ganze irgendwie satirisch zu überspitzen? Oder geht ihr von einem ernsteren Tonfall aus?