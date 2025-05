"Noch in 10 Jahren werden wir solche Details entdecken" - Im neuen GTA 6-Trailer versteckt sich eine prickelnde Grafik-Kleinigkeit, die Fans zutiefst beeindruckt

Getränke sind in GTA 6 erstklassig animiert.

Rockstar-Spiele haben eine lange Historie, was grafische Details angeht. In Red Dead Redemption 2 schrumpfen beispielsweise Pferdehorden, sobald Arthur Morgan in kalten Umgebungen unterwegs ist, und in GTA 5 können durchdrehende Reifen unter anderem Kies und Regenwasser aufwirbeln.

GTA 6 dürfte zweifelsohne wieder vollgestopft mit grafischen Details sein und eines davon haben Fans bereits entdeckt: Getränke mit Kohlensäure – beispielsweise Bier – wurden mit viel Aufwand modelliert und animiert. Selbst kleinste Bläschen sind in den Glasflaschen zu erkennen!

Next-Level-Bier-Rendering

In einer Szene des neuen Trailers pennt Jason auf dem Sofa, während auf seinem Flat-Screen ein Werbespot für das lokale Waffengeschäft Ammu Nation läuft.



Ab Minute 2:10 könnt ihr dabei zwei Bierflaschen auf dem Couch-Tisch entdecken, eine halbleere und eine komplett volle:

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

In den Flaschen sind dabei richtig schick animierte, winzig kleine Blubberbläschen zu erkennen, die realistisch bis zur jeweiligen Schaumkrone aufsteigen. Und Fans fühlen sich direkt an die ganzen Details erinnert, die Rockstar-Spiele typischerweise haben, denn in keinem anderen Spiel ist solch ein Detailgrad mit der Kohlensäure bisher aufgefallen.

Da GTA-Spiele in Zwischensequenzen zumeist in Echtzeit gerendert werden, ist auch davon auszugehen, dass die Bläschen genau so auch in anderen Szenen oder während des Gameplays auftauchen könnten.

Es ist noch ein weiteres Spirituosen-Detail im Trailer gesehen

Im Trailer zu GTA 6 wird überraschend viel gesüffelt. Dabei lässt sich in einer Einstellung auch erkennen, dass Bier bei Bewegungen in den Flaschen und Gläsern schwankt, sowie dabei realistische Bläschen und auch Schaum bildet:

An einer Stelle stoßen Lucia und Jason auf ihren "Neuanfang" an. Dabei rücken die Kohlensäure-Bläschen überdeutlich in den Fokus.

Wer auch immer das alles animieren und die Bläschenphysik programmieren musste, hatte also jede Menge zu tun und das Ergebnis sieht richtig gut aus. So wie eigentlich auch die restliche Detailverliebheit im Verlauf der knapp zwei Minuten Video-Material.

Nun stellen wir uns aber noch die Frage, was passiert, wenn wir zum Beispiel einen trinkenden Passanten anrempeln. Ob dann vielleicht sogar ein wenig von den Getränken verschüttet wird? Wenn das Spiel am 26. Mai 2026 erscheint, werden wir es auf jeden Fall ausprobieren! Wie echte Gangster.

Ist euch das Grafik-Detail aufgefallen? Oder noch ein ganz anderes?