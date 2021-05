GTA 6 hat intern angeblich schon einen Release-Zeitraum, aber der ist noch weit weg

GTA 6 bleibt eines der größten Phantome überhaupt. Obwohl Rockstar weder das Spiel selbst, noch irgendetwas in dessen Richtung offiziell angekündigt hat, gilt es als sicher, dass hinter verschlossenen Türen bereits fleißig am Nachfolger zu GTA 5 gewerkelt wird. Doch wer auf einen baldigen Release hofft, dürfte das vergeblich tun. Zumindest deutet das die jüngste Aussage eines Insiders an.

Worum geht es? Laut dem Twitter-User "ViewerAnon", der eigentlich eher auf den Filmbereich spezialisiert ist, ist sich sicher, dass Rockstar in letztem Jahr intern bereits einen Release-Zeitraum für GTA 6 festgelegt hat. Und der ist noch ziemlich weit entfernt, denn soll sich auf das Ende des Jahres 2023 handeln. Das wäre zweieinhalb Jahre in der Zukunft und satte zehn Jahre nach dem Release von GTA 5.

Stochern im Nebel

Wer ist "ViewerAnon"? Jemand, der hauptsächlich seine Augen und Ohren in der Filmindustrie hat und dort in den vergangenen Jahren laut einiger User auf Reddit einen ordentlichen Track Record vorweisen kann. Das muss aber nicht bedeuten, dass seine Aussagen zum Gaming-Bereich (wie jetzt GTA 6) zwangsläufig eher stimmen als andere Gerüchte zu dem Thema. Ihr solltet also das mögliche Release-Fenster Ende 2023 auf keinen Fall für bare Münze nehmen.

Zumal er sich mit dem Zeitraum auch nicht wirklich weit aus dem Fenster lehnt. Schließlich dürfte niemand mit einem zeitnahen Erscheinen von GTA 6 rechnen, zumal der Titel noch nicht einmal angekündigt worden ist. Außerdem ist Rockstar dafür bekannt, seine Titel bis zum äußersten feinzuschleifen, was auch Verschiebungen nach sich ziehen kann - wie etwa beim letzten großen Rockstar-Spiel Red Dead Redemption 2.

Dementsprechend gilt: Solange Rockstar keine offizielle Ankündigung gemacht hat, ist die Frage nach einem möglichen Release ein Stochern im Nebel - wie eigentlich fast alles zum Thema zum Thema GTA 6. Wenn ihr über die aktuellen Gerüchte auf dem Laufenden gehalten werden wollt, schaut euch unsere Übersicht zum Thema an.

Eilig braucht es Rockstar nicht mit GTA 6 ohnehin nicht haben. Denn GTA 5 verkauft sich nach wie vor prächtig und auch GTA Online hat für viele auch über sieben Jahre nach Ersterscheinen nichts von seiner Faszination verloren. Für Ebbe in der Kasse dürfte es also nicht sorgen, wenn der nächste große Serienteil erst 2023 - oder noch später - erscheint.