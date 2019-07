GTA 6 - Gerücht: Vice City kehrt als Drogensumpf à la Narcos zurück

Dass Grand Theft Auto 5 irgendwann einen Nachfolger bekommt, dürfte sicher sein. Nur offizielle Infos zu "GTA 6" gibt es bislang nicht. So kommt es immer mal vor, dass Gerüchte und angebliche Leaks zum GTA 5-Nachfolger an die Oberfläche gespült werden. So ist auf Reddit jetzt eine neue Sammlung angeblicher Infos zum neuen Rockstar-Blockbuster aufgetaucht.

Woher kommen die Gerüchte? Sie stammen von einem User namens "JackOLantern1982", der "Freunde" habe, die bei PC Gamer und Kotaku gearbeitet hätte. Außerdem kenne er jemanden, der bei Rockstar beschäftigt sei. Dieser "sehr gute Freund" wolle die angeblichen Infos zu GTA 6 weder bestätigen noch abstreiten.

Genießt die unteren Angaben also auf jeden Fall mit Vorsicht. Hier handelt es sich um ein weiteres von mehreren Gerüchten zu GTA 6, die uns allesamt andere Details zum Spiel versprechen. Vormals hieß es beispielsweise, dass der Action-Titel alle Maps miteinander kombinieren soll. Nun soll es angeblich doch nur zwei Städte geben...

Wir haben die Angaben aus dem Reddit-Thread für euch zusammengefasst.

Neueste Gerüchte zu Grand Theft Auto 6

Angebliche Infos zur Entwicklung, Release, Plattformen

GTA 6 erscheine ausschließlich für Next-Gen, nicht für PS4 und Xbox One

Keine Infos zum Release

Das nächste GTA befindet sich angeblich schon seit 2012 in Entwicklung (ein Jahr vor dem Release von GTA 5). Bis Mitte 2015 habe die Produktion nicht wirklich Fahrt aufgenommen, weil sich das Team u.a. auf RDR 2 konzentriert habe. Jetzt sei GTA 6 aber der Hauptfokus von Rockstar (neben einen weiteren Titel, von dem der Leaker glaubt, dass es sich um Bully 2 handele).

GTA 6 befinde sich noch in der Pre-Alpha. "Namen, Locations, Details" könnten sich noch ändern, heißt es

GTA 6 sei eine Rockstar Worldwide-Produktion

Codename des Spiels sei "PROJECT AMERICAS"

Das Spiel sei ein Mix aus Realismus und Arcade, nicht so realistisch wie RDR 2

Setting, Hauptcharakter, Story

GTA 6 spiele in Vice City und in einer komplett neuen fiktionalen Stadt, die auf Rio de Janeiro basiere.

Zudem gebe es einige lineare Missionen in Liberty City (ähnlich wie wir es bereits aus San Andreas oder GTA 5 kennen); der angebliche Leaker habe außerdem Kuba vernommen

Es solle zudem ein riesiges Gefängnis geben, das eine Rolle in der Story spiele

Es gebe EINEN spielbaren (männlichen) Helden (also doch keine weibliche Hauptfigur?).

Wir starten angeblich als aufstrebender Möchtegern-Drogenbaron "Ricardo", der anfangs als Kokainschmuggler zwischen Vice City und der neuen Stadt in Südamerika agiert. Im Laufe der Story sollen wir die ganz großen Drogenbosse kennenlernen und so die Gangster-Karriereleiter hinaufsteigen.

Ein zweiter Charakter "Kacey" sei ein wichtiger Bestandteil der Geschichte.

Zudem tauche ein junger Martin Madrazo (bekannt aus GTA 5 und GTA Onine) sowie sein Vater im Spiel auf. Für die Madrazos sollen wir einige Missionen erledigen, uns beispielsweise mit anderen Gangs anlegen.

GTA 6 sei in den 1970ern und 1980ern angesiedelt, dazu soll es einen passenden Soundtrack geben

Story sei stark von der Netflix-Serie Narcos inspiriert

Es gebe eine Kapitel-Struktur wie in RDR 2

Angebliche Infos zum Gameplay

Das Wetter stehe "stark im Fokus". Es gebe Hurricanes, Überflutungen und mehr

Gebäude und Fahrzeuge "verändern sich im Laufe der Zeit". Ältere Autos sollen beispielsweise teurer werden. GTA 6 biete ein "Next-Level-Wirtschaftssystem"

Der Aufbau eines Drogenimperiums soll mechanisch GTA Vice City Stories ähneln, aber größer ausfallen. "Viel größer". "Denkt an das System in GTA Online und stuft es auf 10 auf. Da habt ihr es", schreibt der Reddit-User.

Ähnlich wie in RDR 2 können wir wohl nur Waffen am Körper tragen

Unser eigenes Auto funktioniere ähnlich wie unser Sattel in RDR 2. Man könne u.a. Waffen und Ausrüstung im Kofferraum lagern.

Noch einmal der Hinweis: Die folgenden Infos sind nicht offiziell bestätigt, genießt sie also mit Vorsicht.

Ein paar Stolpersteine gibt es nämlich: Die Serie Narcos, die laut dem Leaker GTA 6 inspiriert haben soll, wurde erst 2015 ausgestrahlt, die Arbeit an dem Projekt GTA 6, solle jedoch schon drei Jahre früher, also 2012, begonnen haben. Drei Jahre sind eine lange Zeit, um ohne Setting und Story vor sich hin zu entwickeln.

Was haltet ihr von dem Leak?