Die große Preisexplosion ist bei GTA 6 ausgeblieben – laut Analysten sollen auch in Zukunft nur "ausgewählte Titel und Franchises" zu Premiumpreisen angeboten werden

GTA 6 ist günstiger, als von vielen befürchtet.

Rockstar hat in der vergangenen Woche endlich die Vorbestellungen von GTA 6 gestartet. Die große, von vielen vorab befürchtete Preisexplosion ist dabei ausgeblieben. Laut einem Analysten dürften die ganz hohen Preise auch in Zukunft nicht zum Standard werden.

Ein kleiner Schritt für Deutschland, aber ein großer Sprung für die USA

Während die Standard-Edition von GTA 6 bei uns mit knapp 80 Euro den derzeitigen AAA-Standard übernimmt, sieht es in den USA ein bisschen anders aus. Dort kostet der Blockbuster etwa 80 US-Dollar, während der Standard zuletzt eher knapp 10 US-Dollar darunter lag.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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Es gibt dort also tatsächlich einen kleinen "GTA-Aufschlag", dieser fällt aber nicht so groß aus, wie von einigen Insidern prophezeit worden war. Eine generelle Verschiebung der Preisstruktur ist durch GTA 6 also wohl eher nicht zu erwarten.

Nach dem 90-Euro-Release von Mario Kart World hatten viele Expert*innen erwartet, dass GTA 6 ähnlich teuer werden könnte und so einen neuen Standard einführen würde, dem andere Publisher folgen würden. In Deutschland ist das nun nicht geschehen und auch in anderen Märkten wird das nicht erwartet.

Der bekannte Analyst Joost van Dreunen hat etwa gegenüber GamesRadar+ erklärt, dass die besonders hohen Preise weiterhin für ausgewählte Spiele und Franchises reserviert sein dürften. Publisher, die sich für solche Preise entscheiden, müssten dann allerdings auch eine ausreichende Qualität liefern oder "werden es wahrscheinlich bereuen."

Das Preisschild kommt mit einem Haken: Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden, dass seit geraumer Zeit Standard-Editionen von Spielen gefühlt zunehmend unattraktiver werden. GTA 6 ist da keine Ausnahme.

So werden bestimmte Orte in der Open World nur für die Spieler*innen zugänglich sein, die sich für die 100 Euro teure Ultimate Edition entschieden haben. Andere Spiele versuchen hingegen, mit Early Access und ähnlichen Boni zum Kauf der teureren Versionen zu verlocken.

GTA 6 kostet also nicht von Haus aus 100 Euro. Wer allerdings die komplette Open World erleben will, zahlt eben doch mehr als die 80 Euro der Standard-Edition. Die Bereitschaft, die höheren Preise zu zahlen, dürfte durch solche Anreize steigen, auch wenn der "Grundpreis" gar nicht angehoben wird.

Was haltet ihr von den Preisen für GTA 6?