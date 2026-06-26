GTA 6 setzt in der Standard-Version die Schere ausgerechnet beim wichtigsten Element der Reihe an - und das bereitet mir Bauchschmerzen

Die Großstadt-Welt erkunden, ist das, was Samara an GTA 6 besonders reizt.

Zwei Dinge machen die GTA-Reihe für mich aus: ihre actionreichen, unterhaltsamen Gangster-Storys und – noch wichtiger – Rockstars immersive Open Worlds.

Darum finde ich es schade, dass der Entwickler für alle mit der Standard Edition innerhalb der Spielwelt harte Grenzen zieht und sie aus bestimmten Einrichtungen aussperrt. Wie stark wir das zu spüren bekommen, ist allerdings noch mal eine andere Frage.

Samara freut sich nicht immer, wenn Spiele eine Open World bieten, aber wenn sie von Rockstar kommen, sieht das ganz anders aus. Rund 200 Stunden ist sie durch die Welt von Red Dead Redemption 2 geritten, um ihr jedes Geheimnis zu entlocken (und hat dabei Glitches genutzt, um verschlossene Gebäude zu betreten). Zudem haben es ihr Großstadt-Settings ganz allgemein angetan.

Kein Zutritt mit der Standard Edition: In der Ultimate Edition von GTA 6 stecken Shops und mehr

Noch mal zur Erinnerung: Das neue GTA 6 wird in zwei Editionen erscheinen: der Standard Edition für 80 Euro und der 100 Euro teuren Ultimate-Variante. Letztere verschafft uns unter anderem exklusiven Zugang zu bestimmten Läden in der Spielwelt.

Hinzu kommen außerdem bestimmte Interaktionen mit einer Gang und der Zutritt zu ihrem Sitz in Vice City: “PTT Youngin$ – Gelände und Beutezüge”. Hinter diesem Bonus stecken also vermutlich Auftragsmissionen für eine der Fraktionen in der Stadt. Und eben abermals ein Areal, das nur mit Ultimate betreten werden kann.

1:11:56 GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse

Autoplay

An sich finde ich die Preise der beiden Versionen, die nicht den Befürchtungen vieler Fans entsprechen, durchaus fair. Immerhin sind 80 Euro für große Releases nicht mehr unüblich.

Mich stört dagegen viel mehr, dass Rockstar Games hier am Freiheitsgefühl sägt, wenn ich in der Standard-Version aus bestimmten Bereichen ausgesperrt werde. Das könnte eben durchaus beim Erkunden die Immersion brechen; allerdings stark abhängig davon, wie Rockstar das Ganze am Ende umsetzt.

Laufe ich beispielsweise an sehr präsenten Stellen gegen verschlossene Türen und werde dann z.B. durch Ingame-Einblendungen mit Zusatzinhalten gelockt, ist das nicht nur nervig, sondern ein Bruch in der Welt.

Es wäre aber genauso möglich, dass wir beim Zocken der Standard Edition gar nicht wirklich merken, dass etwas fehlt, weil bestimmte Bereiche einfach nicht existieren oder auf so dezente Weise abgeriegelt sind, dass sie sich ganz natürlich einfügen. Zum Beispiel, weil ein Shop einfach noch nicht fertig gebaut ist.

Aktuell müssen wir also abwarten, ob Rockstar ständig mit der Karotte vor unserer Nase wedeln will. Je nachdem, wie die Antwort darauf ausfällt, könnte es eben im schlimmsten Falle so sein, dass sich nur die 100 Euro teure Version wie die “richtige” anfühlt. Und dann könnte man argumentieren, dass der Entwickler den höheren Preis durchs Hintertürchen durchgedrückt hat.

Ganz grundsätzlich finde ich es einfach schöner, wenn Inhalte einer teureren Edition keine festen Teile der Spielwelt sind – gerade bei Titeln, bei denen diese so wichtig ist. Zudem dürfte alles, was Rockstar mit GTA 6 macht, eine Signalwirkung auf andere Studios haben.

Ausgehend von dem, was bisher bekannt ist, denke ich zwar, dass ich schon frechere Paywalls in Spielen gesehen habe. Denken wir bloß mal an den Kauf-DLC zu Dragon Age Inquisition vor über 10 Jahren, der das eigentliche Ende der Story beinhaltete. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass Rockstar nicht gerade beim wichtigsten Element der Reihe die Editions-Schere ansetzt.

Was haltet ihr von der Paywall vor bestimmten Bereichen in der Spielwelt? Denkt ihr, das wird gar nicht so wild oder sie könnte die Immersion stören?