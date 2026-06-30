GTA 6 achtmal so häufig auf PS5 vorbestellt wie auf Xbox? Microsoft sagt: "Entspricht nicht den Preorder-Daten"

Wurde GTA 6 auf der PS5 wirklich 8x häufiger vorbestellt, als auf Xbox?

GTA 6 erscheint erst einmal ausschließlich für PS5 und Xbox Series X/S. Auf welcher Plattform der Titel öfter vorbestellt worden ist, lässt sich aktuell eigentlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber laut den Click-Through-Raten von IGN soll zumindest innerhalb von deren Community die PS5 weit vorne liegen. Jetzt meldet sich sogar ein offizieller Xbox-Account dazu.

Auf der IGN-Seite sollen 8-mal so viele GTA 6-Vorbestellungen für PS5 wie für Xbox eingegangen sein

Offenbar nur anhand von Clicks auf Affiliate-Links wurde von IGN die Meldung veröffentlicht, dass innerhalb der IGN-Community deutlich mehr PS5-Vorbestellungen als Xbox-Vorbestellungen von GTA 6 durchgeführt worden seien. Für jede Xbox-Vorbestellung hätte es acht für die PS5 gegeben. Diese Nachricht hat im Netz in den letzten Tagen ordentlich die Runde gemacht.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

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Wie das im Internet leider oft so ist, wurden diese Zahlen nicht immer eingeordnet. Auf Social Media dürfte der eine oder andere Post die Meldung so verkürzt dargestellt haben, dass der Eindruck entsteht, es handele sich dabei um ganz allgemeine Vorbestellungs-Statistiken und nicht nur um das, was auf den IGN-Seiten anhand von Klicks auf Werbung gemessen wurde.

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Microsoft sagt: Das glauben wir so nicht

Das Ganze hat sogar für so viel Wirbel gesorgt, dass sich Xbox selbst dazu genötigt sah, ein eigenes Statement dazu zu veröffentlichen. Darin heißt es, dass diese Meldung nicht den Preorder-Daten entspreche. Man habe Rekord-Vorbestellungen erlebt und die Leute sollten auf echte Verkaufs- und Vorbesteller-Zahlen warten (via: Windows Central).

Dass GTA 6 häufiger für die PS5 vorbestellt wird als für die Xbox Series S/X, dürfte niemanden wirklich überraschen. Immerhin hat sich die PS5 mittlerweile über 93,7 Millionen Mal verkauft und die Xbox Series S/X liegt Schätzungen zufolge bei ungefähr 47 Millionen verkauften Einheiten. Zahlen werden von Microsoft dazu schon länger nicht mehr veröffentlicht.

Nichtsdestotrotz ist das alles mit Vorsicht zu genießen und insbesondere diese Zahlen von IGN sind wenig repräsentativ. Immerhin haben wir es hier mit nur einer einzigen Publikation zu tun und das Tracking der Affiliate-Programme dieser Seiten eignet sich nicht dazu, allgemeine Aussagen über das Verhältnis der Vorbestellungen zueinander zu treffen.

Obwohl wir mit GTA 6 eigentlich einem gigantischen System-Seller entgegenblicken, sieht es auf dem Konsolenmarkt aktuell alles andere als rosig aus (die Switch 2 einmal ausgenommen). Alle erhöhen ihre Preise und die Verkaufszahlen gehen auf dramatische Art und Weise zurück. Dabei müsste der bevorstehende Release von GTA 6 diese doch eigentlich beflügeln. Aber bis November ist natürlich auch noch etwas Zeit (in der wohl auch neue Preiserhöhungen anstehen).

Habt ihr GTA 6 vorbestellt und wenn ja, für welche Konsole?