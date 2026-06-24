GTA 6 Pre-Order-Boni: Diese Extras bekommt ihr, wenn wir den Open-World-Blockbuster vorbestellt

Wer GTA 6 vorbestellt, kriegt ein paar Goodies oben drauf. Wir fassen zusammen, was euch erwartet.

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Maximilian Franke
24.06.2026 | 13:17 Uhr

Alle Vorbesteller-Boni für GTA 6. Alle Vorbesteller-Boni für GTA 6.

Um die Vorbestellung von GTA 6 schmackhaft zu machen, gibt Rockstar Games wie üblich ein paar Extras oben drauf, wenn ihr schon vor dem Release am 19. November 2026 zuschlagt. Diese Vorbesteller-Boni erwarten euch.

Das sind die Pre-Order-Boni von GTA 6

Egal welche Edition von GTA 6 ihr vorbestellt, erhaltet ihr das “Vintage Vice City Pack”, das verschiedene Gameplay-Inhalte und kosmetische Gegenstände erhält. Diese orientieren sich am 80er Jahre-Look von GTA: Vice City.

Video starten 0:33 Rockstar enthüllt das Cover Art von GTA 6!

Hier gibt’s die komplette Liste aus der offiziellen Pressemitteilung von Rockstar Games mit den Inhalten des Vorbesteller-Packs:

  • Vapid Stanier (1955) & Shore-Court-Garage: Cruise in dieser legendären Limousine, einem Vice-City-Klassiker, den man einfach bewundern muss, den Shore Drive entlang und stell sie in einer neuen persönlichen Garage ab, die nur einen Steinwurf vom glitzernden Sandstrand von Ocean Beach entfernt ist. Wie in allen persönlichen Garagen in Leonida stehen dir ein Waffenschrank zum Auswählen des zur Situation passenden Waffenarsenals und ein sicherer Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen zur Verfügung.
  • Outfits & Frisuren: Kleide und style dich dem Jahrzehnt der Dekadenz entsprechend mit zwei luxuriösen Vice-City-Looks für Jason und Lucia:
    • Jason: Ein mühelos schicker pastellfarbener Vintage-Leinenanzug kombiniert mit einem angesagten Haarschnitt. 
    • Lucia: Mit diesem roten Pailletten-Minikleid samt Lockenfrisur gehört die Welt dir.
  • Exklusive Waffenfolierung: Zolle dem Vice-City-Oberboss Tommy Vercetti und seinem ikonischen Hemd mit Palmenmuster Respekt und verziere die meisten Waffen mit einem tropischen Muster.

Hier könnt ihr euch offizielles Bildmaterial zu den entsprechenden Inhalten anschauen:

GTA 6 Vice City Pack
GTA 6 Vice City Pack
GTA 6 Vice City Pack
12

GTA 6 - Alle Inhalte des Vintage Vice City Pack ansehen

Nicht nur Kosmetik

Abseits von einigen Skins für die beiden Spielfiguren Jason und Lucia gibt es auch ein spielerisch relevantes Feature.

Mit dem legendären Auto Vapid Stanier ist auch eine Garage im Vorbesteller-Paket vorbei. Damit bekommt ihr ein zusätzliches Savehouse, an das wiederum Funktionen wie ein Waffenschrank und Lagerplatz für Items gebunden ist.

Ob sich die Garage später auch anderweitig im Spiel freischalten lässt, ist derzeit unbekannt.

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Alle Vorbesteller-Editionen beinhalten das Retro-Pack

Um die genannten Inhalte zu bekommen, spielt es keine Rolle welche Edition von GTA 6 ihr vorbestellt. Wenn ihr euch für die Ultimate Edition entscheidet, gibt es natürlich nochmal zusätzliche Inhalte oben drauf.

Auch Vorbesteller der physischen Edition erhalten Zugriff, allerdings ist “physisch” in diesem Fall relativ. Wie Rockstar bekannt gegeben hat, gibt es zwar eine Version mit klassischer Box, diese enthält allerdings keine Disc, sondern lediglich einen Download-Code.

Wenn ihr diesen eingebt, erhaltet ihr dementsprechend Zugriff auf die Vorbesteller-Inhalte und könnt auch den Preload eine Woche vor Release angehen, um direkt zum Start am 19. November 2026 einsatzbereit zu sein.

Was denkt ihr: Werdet ihr GTA 6 vorbestellen oder wartet ihr den Release doch lieber erstmal ab?

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