'Wir sind extrem enttäuscht' - Rockstar erklärt, warum der GTA 6-Trailer früher hochgeladen wurde

Ein Leaker wollte den GTA 6-Trailer wohl für eine Kryptowährung nutzen.

Rockstar Games hat die Katze aus dem Sack gelassen und den lang ersehnten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht. Im Trailer sehen wir erstmals die beiden Protagonist*innen, die Open World und das Releasedatum. Demnach soll das Spiel in 2025 erscheinen.

Eigentlich wollte das Entwicklerteam den Trailer erst im Laufe des Tages der Öffentlichkeit präsentieren, doch etwas hat sie dazu gezwungen, den Trailer früher zu veröffentlichen. Wir erklären euch den Grund hinter dem verfrühten Release.

GTA 6: Leaker veröffentlichte den Trailer bereits

Was ist der Grund? In einem Statement schreibt Rockstar Games, dass es einen Hacker-Angriff gab. Derjenige erlangte Zugriff auf das interne Netzwerk und lud nicht nur den Trailer, sondern auch Gameplaymaterial aus frühen Entwicklungsstadien herunter.

Rockstar Games vermutet, dass der Angriff keine Auswirkungen auf GTA Online oder die Entwicklung von GTA 6 haben wird. Doch das Entwicklerteam schreibt, wie enttäuscht es von dieser Aktion sei:

Auch Javier Altman, der Senior Gameplay Animator von GTA 6, ist enttäuscht. Er schreibt, dass er sich den Trailer gerne zusammen mit seinen Kolleg*innen angesehen hätte, weil er glaubt, dass sie das verdient hätten (via X). Doch dieser Moment blieb ihnen leider verwehrt.

Viele User drücken ihr Mitgefühl in den Kommentaren aus. Der Moderator der Game Awards, Geoff Keighley, reagiert beispielsweise mit einem Herz-Emoji.

Wieso wurde der Trailer geleakt? Im reddit-Forum diskutieren einige Fans über den Grund der frühen Veröffentlichung. Der geleakte Trailer, der auf X (ehemals Twitter) kursierte, hatte ein präsentes Bitcoin-Logo im Video. Dabei handelt es sich um eine der stärksten Kryptowährungen.

Deshalb vermuten die User, dass der Leaker den Preis des Bitcoins mit der Aktion in die Höhe treiben wollte. Nun müsse er allerdings mit Rockstars Anwälten klarkommen, die hinter ihm her sind.

So oder so sei die Aktion der Leaker überflüssig gewesen, so die User. Viele von ihnen solidarisieren sich mit Rockstar Games und hoffen, dass der Leaker seine gerechte Strafe bekommt.

GTA 6 soll sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X|S erscheinen. Eine Veröffentlichung für PC wurde nicht explizit genannt. Das Spiel entführt uns wieder nach Vice City, also ein fiktives Miami.

Was sagt ihr zu der Geschichte? Solidarisiert ihr euch ebenfalls mit Rockstar Games?