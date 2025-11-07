GTA 6: Alle Infos zu Release, Plattformen, Trailer und mehr

Rockstar hat den sechsten Teil der Grand Theft Auto-Reihe offiziell enthüllt. Alle Infos, die ihr vorab zum Spiel wissen müsst, gibt es hier.

Eleen Reinke
07.11.2025 | 14:00 Uhr

Alles, was wir bereits über GTA 6 wissen. Alles, was wir bereits über GTA 6 wissen.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Nach zahlreichen Gerüchten und Leaks hat Rockstar den nunmehr sechsten Teil der beliebten Grand Theft Auto-Reihe endlich enthüllt. Das Open World-Spiel mit dem Namen GTA 6 nimmt uns wieder mit in die fiktive Stadt Vice City und bekommt diesmal zwei Protagonisten. Alle bekannten Infos zum Spiel fassen wir hier zusammen.

Inhaltsverzeichnis:

Letztes Update am 07. November: Rockstar Games hat schon wieder eine erneute Verschiebung angekündigt. Statt im Mai erscheint GTA 6 jetzt erst am 19. November.

GTA 6 wurde um mehrere Monate verschoben - das ist der neue Release-Termin
von Chris Werian
GTA 6-Entwickler feuert 30-40 Mitarbeiter, die angeblich Infos geleakt haben - aber die Gewerkschaft sagt, das hatte einen ganz anderen Grund
von David Molke
Der PS Store-Eintrag von GTA 6 wurde geupdatet und Fans glauben erneut an morgigen Release von Trailer 3, aber: entspannt euch
von Linda Sprenger

Release: Wann erscheint GTA 6?

GTA 6 wurde erneut verschoben und es erscheint zwar immer noch 2026 aber doch noch einmal einige Monate später. Der neue Termin jetzt ist der 19. November 2026. Hoffen wir einfach, dass es dieses Mal die letzte Verschiebung ist.

Gibt es einen Trailer zu GTA 6?

Hier könnt ihr ihn euch den neuesten Trailer anschauen:

Video starten 2:47 GTA 6 zeigt in zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Jede Menge Screenshots aus dem Trailer und von der neuen Rockstar-Seite seht ihr hier in der Galerie zusammengefasst:

Ambrosia_01
Ambrosia_02
Ambrosia_03
70

GTA 6 Screenshots ansehen

Für welche Plattformen kommt GTA 6?

In der offiziellen Pressemitteilung wurde GTA 6 ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt.

Kommt GTA 6 für PS4 und Xbox One? Nein. Eine Last Gen-Fassung wird es demnach nicht mehr geben.

Ob auch ein PC-Release geplant ist, bleibt dagegen weiterhin offen. Eine nachträgliche Veröffentlichung ist aber durchaus wahrscheinlich, auch andere Rockstar-Titel sind später noch auf Steam und Co. erschienen. Etwas gedulden, müssen sich PC-Fans aber auf jeden Fall:

GTA 6 PC-Release - Alle Hinweise und Gerüchte zur PC-Version des Open World-Spiels
von Linda Sprenger
GTA 6 PC-Release - Alle Hinweise und Gerüchte zur PC-Version des Open World-Spiels
Ja, GTA 6 wurde verschoben aber noch schlimmer dran sind alle, die auf die PC-Version warten
von Tobias Veltin
Ja, GTA 6 wurde verschoben aber noch schlimmer dran sind alle, die auf die PC-Version warten

Auf den kommenden Seiten erfahrt ihr noch viel mehr zu GTA 6. Zum Beispiel in welcher Stadt es spielt, wer die Hauptfiguren sind oder worum es in der Story geht. Wir werfen einen Blick auf eine Mischung von offiziellen Aussagen sowie den unterschiedlichsten Leaks.

Freut ihr euch bereits auf GTA 6 und was befeuert eure Vorfreude besonders?

1 von 4

nächste Seite

zu den Kommentaren (10)
Kommentare(11)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

GTA 6: Alle Infos zu Release, Plattformen, Trailer und mehr

vor 16 Stunden

GTA 6 wurde um mehrere Monate verschoben - das ist der neue Release-Termin

vor einem Tag

GTA 6-Entwickler feuert 30-40 Mitarbeiter, die angeblich Infos geleakt haben - aber die Gewerkschaft sagt, das hatte einen ganz anderen Grund

vor 2 Tagen

Der PS Store-Eintrag von GTA 6 wurde geupdatet und Fans glauben erneut an morgigen Release von Trailer 3, aber: entspannt euch

vor einer Woche

GTA 6: Wann kommt Trailer 3? Ein Termin in wenigen Tagen lässt viele Fans hoffen
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
GTA 6: Alle Infos zu Release, Plattformen, Trailer und mehr   10     2

vor einer Stunde

GTA 6: Alle Infos zu Release, Plattformen, Trailer und mehr
CoD Black Ops 7: Alle 19 Maps zum Launch des Multiplayers

vor einer Stunde

CoD Black Ops 7: Alle 19 Maps zum Launch des Multiplayers
PS Plus: Das erste Extra-Spiel für November 2025 ist jetzt schon geleakt - und es hatte den Service vor 6 Monaten erst verlassen

vor 2 Stunden

PS Plus: Das erste Extra-Spiel für November 2025 ist jetzt schon geleakt - und es hatte den Service vor 6 Monaten erst verlassen
75 Zoll QLED-TV günstig wie nie im Angebot: Jetzt über 2000€ Rabatt auf diesen Mini-LED-Fernseher im MediaMarkt-Sale sichern!

vor 2 Stunden

75 Zoll QLED-TV günstig wie nie im Angebot: Jetzt über 2000€ Rabatt auf diesen Mini-LED-Fernseher im MediaMarkt-Sale sichern!
mehr anzeigen