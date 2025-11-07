GTA 6: Alle Infos zu Release, Plattformen, Trailer und mehr

Alles, was wir bereits über GTA 6 wissen.

Nach zahlreichen Gerüchten und Leaks hat Rockstar den nunmehr sechsten Teil der beliebten Grand Theft Auto-Reihe endlich enthüllt. Das Open World-Spiel mit dem Namen GTA 6 nimmt uns wieder mit in die fiktive Stadt Vice City und bekommt diesmal zwei Protagonisten. Alle bekannten Infos zum Spiel fassen wir hier zusammen.

Letztes Update am 07. November: Rockstar Games hat schon wieder eine erneute Verschiebung angekündigt. Statt im Mai erscheint GTA 6 jetzt erst am 19. November.

Release: Wann erscheint GTA 6?

GTA 6 wurde erneut verschoben und es erscheint zwar immer noch 2026 aber doch noch einmal einige Monate später. Der neue Termin jetzt ist der 19. November 2026. Hoffen wir einfach, dass es dieses Mal die letzte Verschiebung ist.

Gibt es einen Trailer zu GTA 6?

Hier könnt ihr ihn euch den neuesten Trailer anschauen:

2:47 GTA 6 zeigt in zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Jede Menge Screenshots aus dem Trailer und von der neuen Rockstar-Seite seht ihr hier in der Galerie zusammengefasst:

Für welche Plattformen kommt GTA 6?

In der offiziellen Pressemitteilung wurde GTA 6 ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt.

Kommt GTA 6 für PS4 und Xbox One? Nein. Eine Last Gen-Fassung wird es demnach nicht mehr geben.

Ob auch ein PC-Release geplant ist, bleibt dagegen weiterhin offen. Eine nachträgliche Veröffentlichung ist aber durchaus wahrscheinlich, auch andere Rockstar-Titel sind später noch auf Steam und Co. erschienen. Etwas gedulden, müssen sich PC-Fans aber auf jeden Fall:

Auf den kommenden Seiten erfahrt ihr noch viel mehr zu GTA 6. Zum Beispiel in welcher Stadt es spielt, wer die Hauptfiguren sind oder worum es in der Story geht. Wir werfen einen Blick auf eine Mischung von offiziellen Aussagen sowie den unterschiedlichsten Leaks.

