Spielt GTA 6 wirklich in Vice City? Webdomains weisen erneut darauf hin

Das Rockstar und der Mutterkonzern Take-Two auf einen neuen GTA-Teil setzen, dürfte kein Geheimnis sein. Wohl aber, in was für einer Stadt GTA 6 spielen wird. Gerüchten nach werden wir nach Vice City, dem fiktiven Miami-Verschnitt der 80er Jahre, zurückkehren. Das lässt auch die Erneuerung zweier Webdomains annehmen, die allerdings auch zu GTA Online-Gerüchten passen könnten.

Neue Hinweise auf GTA VIce City mit Online-Modus

Take-Two Interactive hat zwei Webdomains erneuert, wie ein User auf Reddit bemerkte: GTAvicecityonline.com und GTAVI.com. Wobei das nicht unüblich ist, da sich Unternehmen so häufig nur die Rechte sichern. Dennoch passt das sehr gut zu den bekannten Gerüchten um ein GTA 6 in Vice City, das einen Online-Modus bietet. Für den Fall würde auch die kombinierte Schreibweise von GTA VI und Vice City, also GTA VIce City, sehr gut passen. Ähnlich macht es das kommende Resident Evil: Village vor, den achten Teil der Action-Horror-Serie.

Während sich der eine oder andere über die Rückkehr von Vice City freuen dürfte, wünscht sich GamePro-Kollegin Linda Sprenger für GTA 6 ein anderes Setting. Warum, das lest ihr hier:

Abseits davon, wäre es möglich, dass GTA 6 und GTA Vice City Online, nicht wie GTA 5 und GTA Online, zusammengehören. Damit wäre Vice City ein Kandidat für das nächste große GTA Online-Update, bei dem Rockstar eine neue Location in das GTA-MMO bringen will. Da es noch dauern dürfte, bis GTA 6 rauskommt, würde Vice City als neue Location dem Online-Spiel neuen Schwung verleihen. Ein völlig neues GTA Online, halt nur in Vice City, wäre zwar auch eine Option, allerdings verdient Rockstar mit GTA Online so gut, dass das Content-Update wahrscheinlicher klingt.

Aber wie so häufig, heißt es auch bei diesen Gerüchten: Alles kann, nichts muss. Wir dürfen uns aber, wenn auch nicht offiziell bestätigt, auf ein GTA 6 freuen - zumindest irgendwann. Alles, was wir bisher darüber wissen, haben wir für euch zusammengefasst:

Wir fragen bei Rockstar und Take-Two Interactive nach, was es mit den Gerüchten um die Webdomains auf sich hat und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir mehr wissen.

Was glaubt ihr, was bedeutet die Erneuerung der Webdomains? Steckt mehr dahinter, als nur die Rechte zu sichern?