YouTuber aus Deutschland denkt, es ist eine gute Idee bei Rockstar reinzuspazieren, um Infos zu GTA 6 zu ergattern - wird direkt rausgeworfen und anschließend von Polizei befragt

GTA 6 wird unter anderem bei Rockstar North in Edinburgh entwickelt, aber rein kommt da kein Außenstehender.

Manche YouTuber und Social Media-Influencer kennen keine Grenzen, wenn es darum geht, Views, Likes und Abos rund um GTA 6 zu generieren. ÜberGaming aus Deutschland ist zum wiederholten Male zum schottischen Rockstar North-Gebäude gereist, hat versucht, es zu betreten und ist daran gescheitert.

YouTuber will ins Rockstar North-Gebäude, fliegt aber direkt wieder raus

Vor neun Monaten war der YouTuber schon einmal in Edinburgh beim Rockstar North-Gebäude, ist ein bisschen drumherum geschlichen, hat versucht reinzukommen und ist dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Vorher hat er aber als Andenken angeblich noch zwei kleine Stückchen vom Gebäude abgebrochen.

1:06:28 Nächster GTA 6 Trailer - Das verrät der Take-Two Investoren-Call!

Autoplay

Vor Kurzem war er offenbar noch einmal da und ist etwas weiter gekommen. Dieses Mal scheint es ihm (und laut Vicados mindestens noch einem weiteren YouTuber) aber immerhin gelungen zu sein, die Lobby zu betreten. Die Drehtür, die beim ersten Versuch noch verschlossen war, ließ sich bei diesem Besuch benutzen.

Aber so richtig weit gekommen sind die beiden Personen wohl nicht, ganz im Gegenteil. Laut dem türkischsprachigen YouTuber Ötesi war ÜberGaming für ungefähr zehn Sekunden im Eingangsbereich des Rockstar North-Gebäudes. Dort wurde er dann aber natürlich sofort wieder hinauskomplimentiert.

Hier könnt ihr euch ein Video anschauen, in dem zwei Personen offenbar das Gebäude betreten:

YouTuber alemão e sua equipe foram detidos após invadirem a sede da Rockstar North em busca de conteúdo de GTA 6.



O Portal Viciados repudia totalmente essa atitude.



Lembrem-se: funcionários têm NDAs e vidas profissionais em jogo. Respeito aos desenvolvedores deve vir sempre… pic.twitter.com/FM9GiIKiFu — Portal Viciados (@PortalViciados) June 2, 2026

Im Anschluss sollen der YouTuber und seine Begleiter*innen noch von der Polizei befragt worden sein. Ob das im Zusammenhang damit steht, dass versucht wurde, das Rockstar-Gebäude zu betreten, bleibt etwas unklar. Bei Vicados steht, die Polizei hätte zwar niemanden verhaftet, aber zumindest die Personalien aufgenommen.

Der YouTuber ÜberGaming soll in einem Twitch-Stream hingegen gesagt haben, dass die Befragung der Polizei nichts mit dem Besuch bei Rockstar North zu tun gehabt hätte. Am Tag danach seien dann sogar noch Fotos mit Rockstar-Mitarbeitern gemacht worden (via Twitter):

"Es wurden völlig falsche Berichte über mich verfasst. Wir haben uns nicht gewaltsam Zutritt verschafft. Wir hatten keine Probleme mit der Polizei wegen dieses Vorfalls; es gab dafür einen anderen Grund. Am nächsten Tag hingen wir mit Mitarbeitern ab und haben sogar mit Erlaubnis Fotos vor dem Gebäude gemacht. Die ganze Geschichte wurde massiv übertrieben. Ich wurde ohne Grund ins Visier genommen. Ich wurde nicht inhaftiert und nicht verhaftet."

In Kürze soll das Ganze in einem "krassen Vlog" zu sehen sein, dann dürften auch die genaueren Umstände geklärt werden. Wir gehen davon aus, dass es ähnlich unspektakulär abgelaufen ist wie der erste Besuch.

GTA 6 selbst dürfte hingegen deutlich spektakulärer ausfallen. Irgendwann diesen Sommer soll die ganz große Marketing-Kampagne anrollen, bisher gibt es nur zwei Trailer. So richtig nötig hat es Rockstar aber wohl nicht. GTA 6 dürfte auch so schon das am meisten erwartete Spiel aller bisheriger Zeiten sein und soll am 19. November erscheinen.

Was haltet ihr von der Aktion, einfach bei Rockstar ins Gebäude spazieren zu wollen?