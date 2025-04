Wie GTA 1 mit zerstörbaren Häusern: Dieses Action-Rennspiel für PS5 erscheint schon bald - jetzt mit Preisgarantie sichern!

Dieses neue Action-Rennspiel für PS5 und Xbox Series schickt euch in die USA der 1950er.

Schon am 22. Mai erscheint ein neues Action-Rennspiel für PS5, das mit seinem chaotischen Open-World-Gameplay und seinem schrägen, ein wenig makabren Humor nostalgische Erinnerungen an GTA 1 und 2 weckt. Bei Amazon könnt ihr das Spiel mit dem Namen Deliver At All Costs jetzt für PS5 und Xbox Series X vorbestellen:

Wie immer bei Amazon gibt es eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch den besseren Preis.

Sandbox-Rennspiel für PS5 & Xbox: Stiftet Chaos in den USA der 50er!

2:14 Neues GTA-like lässt euch als Postbote die ganze Stadt zerstören und ist zum Release kostenlos

Deliver At All Costs lässt euch in einer amerikanischen Stadt des Jahres 1959 für einen dubiosen Lieferdienst arbeiten, der seltsame und oftmals nicht ganz legale Aufträge ausführt. Während ihr beispielsweise hochexplosives Feuerwerk oder gigantische Meerestiere auf eurer Ladefläche durch die Stadt kutschiert, sorgt ihr für reichlich Chaos auf den Straßen der Open-World-Sandbox und seid dementsprechend ständig auf der Flucht vor der Polizei.

Dieses Chaos ist sogar noch viel größer, als man es von Spielen wie GTA oder Saints Row gewohnt ist, denn in Deliver At All Costs ist fast die ganze Stadt zerstörbar. Ihr fahrt also nicht nur Straßenschilder über den Haufen und demoliert andere Wagen, sondern brecht mit genügend Schwung sogar durch Wände und bringt ganze Häuser zum Einsturz.

Deliver At All Costs: Durch viele Mauern könnt ihr einfach durchbrechen. Ob das immer klug ist, während man vor der Polizei flieht, ist eine andere Frage.

Mit seinem schrägen Humor und seiner Top-Down-Perspektive erinnert Deliver At All Costs stark an die ersten beiden GTA-Spiele, allerdings ohne den Shooter-Anteil (obwohl ihr auch hier aus dem Wagen aussteigen könnt), dafür aber eben mit noch mehr Zerstörung und natürlich sehr viel besserer Grafik, die den Stil der 1950er ausgezeichnet einfängt. Dazu tragen auch der eigens komponierte Soundtrack, die stilechte Radiowerbung und das (leider nur englische) Voice Acting bei.

Übrigens versprechen die Entwickler auch eine Geschichte voller Rätsel und Intrigen rund um den glücklosen Protagonisten Winston Green, der im Laufe der drei Akte immer tiefer in den Wahnsinn der Welt um ihr herum hineingezogen wird. Ob Deliver At All Costs auch in dieser Hinsicht abliefern kann, wird sich allerdings im Mai erst noch beweisen müssen.