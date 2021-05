Guardians of the Galaxy-Spiel könnte laut Insider schon auf der E3 2021 enthüllt werden

Es wird schon länger gemunkelt, dass ein Guardians of the Galaxy-Spiel kommt. Jetzt gibt es einen weiteren, endlich etwas handfesteren Hinweis darauf: Der normalerweise gut informierte Venturebeat-Journalist Jeff Grubb hat in seinem Podcast davon gesprochen, dass ein Guardians of the Galaxy-Spiel definitiv in der Entwicklung sei. Er hoffe darauf, dass es sogar schon nächsten Monat bei der E3 2021 enthüllt wird, das sei aber noch nicht sicher.

Avengers-Macher Square Enix soll an einem Guardians of the Galaxy-Spiel arbeiten

Spiel kommt definitiv laut Insider: Der Game Mess-Host Jeff Grubb hat in der neuesten Ausgabe seines Podcasts gesagt, dass Guardians of the Galaxy von Square Enix entwickelt werden würde. Das sei echt und real. Damit legt er sich also eindeutig fest, obwohl ein derartiger Titel bisher nie offiziell angekündigt wurde.

Wie seriös ist das? Jeff Grubb zählt zu den normalerweise sehr verlässlichen Quellen für derartige Informationen. Er gilt als bestens vernetzt und informiert. Zusätzlich wählt er seine Worte im Hinblick auf solche Leaks meist mit Bedacht und ist eher vorsichtig, solche Infos zu verbreiten, wenn er sich nicht sicher ist. In der Vergangenheit lag er immer wieder richtig, allerdings auch nicht in jedem Fall.

Enthüllung auf der E3? Jeff Grubb erklärt im selben Atemzug, dass er sich nicht sicher sei, ob das Guardians of the Galaxy-Spiel schon nächsten Monat bei der E3 2021 enthüllt werden wird. Allerdings hoffe er, dass es ein Teil des Square Enix-Showcases bei der Messe sein wird. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass bald eine Ankündigung kommt.

So könnte es werden: Falls ein Guardians of the Galaxy-Spiel enthüllt wird, bleibt natürlich die Frage danach, was genau uns darin erwartet. Die Vermutung liegt nahe, dass es in dieselbe Richtung geht, wie es bei Marvel's Avengers von Square der Fall war. Womöglich können wir also die einzelnen Team-Mitglieder steuern und vielleicht erleben wir ja sogar Crossover-Elemente, wenn beide Titel in ein- und demselben Universum spielen.

Was wünscht ihr euch von einem Guardians of the Galaxy-Spiel?