Mindestens genauso schick wie die PSVR2: Die Meta Quest 2 gibt es jetzt mit knapp 15% reduziert bei Amazon.

Ihr habt gerade eben Virtual Reality (VR) für euch entdeckt und habt jetzt richtig Bock bekommen, eure Lieblingsspiele mal in VR zu erleben? Oder anders: Ihr wollt schon länger in die Welt von VR eintauchen, hattet aber bisher nicht das Geld euch ein VR Headset zu leisten? Keine Sorge, ich habe die Lösung für euch: Die günstige PSVR2 Alternative Meta Quest 2 ist derzeit bei Amazon im Angebot!

Das Beste: Wenn ihr sie bis zum 03. Juni 2023 bei Amazon kauft, bekommt ihr 2 Spiele gratis dazu. Die Meta Quest ist für ein VR Headset relativ günstig, was aber nicht heißt, dass sie eine schlechtere Performance hat. Gerade kostet das Headset mit 256 GB euch 479,99€ anstatt den ursprünglichen 549,99€.

Ihr könnt euch aber auch weniger GB holen und auch das 128 GB Modell zurückgreifen. Hier spart ihr mit 435,00€ aber leider kaum und es lohnt sich bei solchen Geräten immer, auf die Variante mit mehr GB zu setzen.

PSVR 2 Alternative: Die Meta Quest 2

Wenn man an VR Gaming Headsets denkt, dann denkt man immer direkt an wahnsinnig viel Geld das ausgegeben werden muss. Wohingegen die Konkurrenz jedoch ziemlich hohe Preise veranschlagt, begnügt sich die Meta Quest 2 mit weniger. Was dabei natürlich auch hilft sind die zwei gratis Spiele die ihr beim Kauf dazu bekommt: Golf+ und Space Pirate.

Wichtig zu erwähnen ist aber, dass ihr mit der Meta Quest 2 nicht auf der PS5 oder PS4 spielen könnt. Da ist Sony sehr streng und möchte natürlich sein eigenes Produkt bewerben.

Leistungsstark und extra viel Speicherplatz: Die Meta Quest 2 kann noch viel mehr als günstiger als die PSVR2 sein.

Feature Übersicht

Aber was kann das VR Headset eigentlich genau? Ich liste euch im Folgenden mal alle Funktionen auf:

Schneller Prozessor: Der ultraschnelle Prozessor sorgt während euren Gaming Partien für eine reibungslose Erfahrung.

Der ultraschnelle Prozessor sorgt während euren Gaming Partien für eine reibungslose Erfahrung. Hochauflösendes Display: Die Bilder spielen sich hiermit super fließend und flüssig vor euren Augen ab.

Die Bilder spielen sich hiermit super fließend und flüssig vor euren Augen ab. 3D-Audio und Hand-Tracking: Somit wird es euch ermöglicht, voll und ganz in die virtuellen Welten einzutauchen.

Somit wird es euch ermöglicht, voll und ganz in die virtuellen Welten einzutauchen. Social Spaces und Multiplayer: Eure Freunde könnt ihr auch in der virtuellen Welt treffen und gemeinsam mit ihnen Events erleben.

Eure Freunde könnt ihr auch in der virtuellen Welt treffen und gemeinsam mit ihnen Events erleben. Kabelfreies Headset: Durch die intuitive Steuerung habt ihr volle Bewegungsfreiheit und müsst nicht darauf achten, dass nervige Kabel sich um euren Körper wickeln.

Durch die intuitive Steuerung habt ihr volle Bewegungsfreiheit und müsst nicht darauf achten, dass nervige Kabel sich um euren Körper wickeln. Guardian Boundary: Mit diesem Feature könnt ihr ganz simpel euren Playspace festlegen und sorgenfrei spielen. Sobald ihr aus dem Bereich raus sein solltet, werdet ihr darauf aufmerksam gemacht.

Wenn ihr einen ausführlichen Artikel zum Thema VR Headsets haben möchtet, dann schaut euch doch gerne die große Übersicht von Dennis Ziesecke bei GameStar Tech an. Auch hier hat die Meta Quest 2 eine gute Bewertung bekommen.

