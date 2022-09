Günstiges Bundle für PS5: Sony DualSense Controller mit NBA 2K23 im Angebot

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr jetzt ein günstiges Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller in der schwarzen Version und dem erst am 9. September erschienenen Basketballspiel NBA 2K23 bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 99,99€. Einzeln kostet NBA 2K23 in der PS5-Version bei beiden Händlern derzeit 69,99€ (UVP: 79,99€), der DualSense Controller liegt bei 67,99€. Der Rabatt beträgt also immerhin 37,99€. Für ein brandneues Spiel und einen ziemlich preisstabilen Controller ist das nicht übel. Als Bonus gibt es noch 10.000 VC (Ingame-Währung) obendrauf.

Um das Bundle zu finden, müsst ihr auf der Produktseite des Spiels etwas nach unten scrollen. MediaMarkt und Saturn machen bislang übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt.

Wie gut ist NBA 2K23?

Realistischer auf dem Feld: NBA 2K23 hat bislang recht gute Kritiken bekommen, auf OpenCritic liegt der Bewertungsschnitt bei 80 Punkten. Das dürfte daran liegen, dass es nicht nur ein paar grafische Verbesserungen bekommen hat, sondern auch auf dem Platz vieles besser geworden ist. Die Spieler bewegen sich realistischer als zuvor und die KI ist deutlich fähiger und nicht mehr so leicht mit den immer gleichen Spielzügen auszutricksen.

Adrenalin-Boosts und Nostalgie-Bonus: Neu sind zudem die Adrenalin-Boosts, die bei jedem Spieler dreimal pro Ballbesitz eingesetzt werden können. Das zwingt und dazu, öfter mal den Ball abzugeben, wenn die Boosts aufgebraucht sind, anstatt einfach alles mit dem besten Spieler zu machen. Toll für alle NBA-Fans mit einem Hang zur Nostalgie und lebhaften Erinnerungen an gute alten Zeiten sind zudem die Reisen in die Vergangenheit des Basketballs, die jetzt im MyNBA-Modus möglich sind, wodurch ihr zum Beispiel mit Michael Jordan und Kobe Bryant spielen könnt.

9 3 Mehr zum Thema FIFA 23 sollte sich unbedingt diesen genialen Modus von NBA 2K23 abschauen!

Mikrotransaktionen: Für scharfe Kritik sorgen jedoch weiterhin die umfangreichen Mikrotransaktionen, die noch nerviger sind als in vielen anderen Sportspielen, weil sie sich auch auf den Karrieremodus erstrecken. Trotzdem gibt es nach wie vor keine andere Basketball-Simulation, die qualitativ auch nur annähernd an NBA 2K heranreichen würde. Als Basketball-Fan hat man also kaum eine andere Wahl.