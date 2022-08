FIFA 23 sollte sich unbedingt diesen genialen Modus von NBA 2K23 abschauen!

Die FIFA-Reihe benötigt dringend frischen Wind, bei diesem Punkt werden sicher viele langjährige Fans von EAs Fußball-Simulation zustimmend mit dem Kopf nicken. Wie dieser aussehen könnte, zeigt jetzt NBA 2K23. Das am 8. September erscheinende Basketballspiel bekommt nämlich aus meiner Sicht einen der besten Modi, den wir seit vielen Jahren in Sportspielen zu sehen bekommen haben. Hier könnt ihr nämlich Seasons vergangener Jahrzehnte nicht nur nachspielen, sondern die Geschichte des Sports verändern.

In NBA 2K23 schreibt ihr die Geschichte neu

Doch was macht denn jetzt dieser Modus? Im Kern nichts Außergewöhnliches, vielmehr ist das Konzept so simpel wie genial: Im MyNBA Era-Modus spielt ihr einige der legendärsten Seasons der NBA-Historie nach – samt ihren Rosters, den Original-Trikots, Logos etc.

Mit dabei sind die Jahre ab 1983, ab 1991 und ab 2002. Und um euch noch mal auf die Sprünge zu helfen, die Zeiten sind schließlich ein paar Tage her: Wir sprechen hier von der Magic vs. Bird-Ära, der Jordan-Ära und der Kobe-Ära, die ihr allesamt neu definieren könnt. MJ zu den Pistons, Kobe nach Orlando? Möglich!

Doch es kommt noch besser: Ihr könnt sogar das Regelwerk der Zeiten anpassen. Jede Ära bekommt zudem sein Kommentatoren-Team, UND der Grafik-Stil, bzw. die Optik, passt sich den jeweiligen Jahren an, bzw. wird angepasst.

Das wäre ein Segen für die FIFA-Reihe

Seit Jahren fordern FIFA-Fans nicht nur Neuerungen im Karriere-Modus, sondern generell einen neuen Anstrich für das Spiel: eine coolere Präsentation, neue Modi für langjährige Fußball-Fans, um nur zwei Beispiele zu nennen. Doch wie fantastisch wäre es, wenn wir alte Saisons nicht nur nachspielen könnten, sondern auch maßgeblich deren Ausgang bestimmen könnten, und uns dazu noch on top grafisch zurückversetzt in die Zeit fühlen würden.

Hier ein paar Beispiele, welche legendären Saisons das sein könnten:

63/64 - Köln wird erster Meister der Fußball-Bundesliga

74/75 - Die Fehde zwischen Gladbach und den Bayern rund um Gerd Müller

97/98 - Die legendäre Meister-Saison von Zweitliga-Aufsteiger Kaiserslautern

99/00 - Das Unterhaching-Wunder gegen Leverkusen, das Bayern zum Meister macht

00/01 - Die für jeden Schalker unvergessene "Meister der Herzen"-Saison

09/10 - Die Kloppo-Ära

Natürlich geht ein solcher Ära-Modus auch maßgeblich mit der Präsentation einher. Die Stadion-Atmo muss passen, die Original-Trikots und -Spielbälle der jeweiligen Zeit müssen her. Es sind die Details, bei denen den Fußball-Fans das Herz aufgeht.

Auch F1 und viele weitere Sportarten könnten profitieren

Die FIFA-Reihe wäre natürlich nur eine Option für einen solchen Modus. Als Formel 1-Fan fällt mir hier natürlich auch Codemasters F1 ein, das dann nicht nur legendäre Rennstrecken bekommen könnte, wir könnten zudem die Schumi-Ära bei Benetton nachfahren, mit Nicki Lauda in den Ferrari steigen und, und, und.

Auch könnten wir nach Jahren gerne mal wieder ein AAA-Tennisspiel bekommen, in dem wir mit Steffi Graf über den Rasen von Wimbledon sprinten oder mit Tommy Haas endlich die US Open gewinnen. Ihr seht es: Die Möglichkeiten für solch einen Modus im Bereich der Sport- und Rennspiele sind immens.

Verratet mir gerne, ob ihr euch solch einen Modus auch für andere Sportspiele wünschen würdet.