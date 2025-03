Das ist jetzt der günstigste 65-Zoll-Fernseher auf dem Markt: Was kann der Google 4K-TV aus dem Amazon-Angebot?

Einen so günstigen 65 Zoll 4K-Fernseher findet ihr laut Vergleichsplattformen aktuell nirgendwo sonst, zumindest nicht als Neuware.

Wer einen 65 Zoll großen 4K-Fernseher so günstig wie möglich abstauben will, hat jetzt bei Amazon die Chance dazu. Dort gibt es nämlich gerade den mit Google TV und Sprachsteuerung ausgerüsteten Smart-TV TCL V6B im Top-Angebot. Laut Vergleichsplattformen handelt es sich nicht nur um den günstigsten Preis aller Zeiten für dieses Modell, ihr bekommt aktuell in Deutschland auch keinen anderen 65-Zoll-Fernseher so günstig wie diesen:

Der Deal ist Teil der Frühlingsangebote bei Amazon, die noch bis zum 31. März (also bis Montag) laufen. Falls ihr es doch gerne die eine oder andere Preisklasse höher hättet, findet ihr dort natürlich noch weitere 65-Zoll-Fernseher. Hier ein paar Beispiele:

TCL V6B: Was kann der günstigste 65 Zoll 4K-Fernseher auf dem Markt?

Obwohl er zur unteren Preisklasse gehört, bietet der TCL V6B gute Qualität und satte Farben. Für HDR ist er aber nicht perfekt.

Auch wenn ihr bei einem 4K-Fernseher dieser Preisklasse keine großartigen Features erwarten könnt, bekommt ihr mit dem TCL V6B durchaus ordentliche Qualität. Er verwendet ein VA-Panel, das einen besseren Kontrast bietet als die IPS-Panels, die bei vielen anderen günstigen TVs eingesetzt werden.

Ebenfalls besser als bei vielen Low-Budget-Konkurrenten: Der TCL V6B setzt ein Direct-LED-Display ein, das für eine gleichmäßige Beleuchtung des Bildschirms sorgt. Viele andere günstige TVs setzen auf vom Rand beleuchtete Edge-Displays, bei denen es vorkommen kann, dass die Ränder heller sind als die Mitte des Bildschirms.

Einschränkungen muss man nicht zuletzt bei der Spitzenhelligkeit hinnehmen. Diese ist mit bis zu 350 cd/m2 für die Preisklasse zwar noch immer ordentlich, aber eben deutlich niedriger als bei teureren Fernsehern in der Mittelklasse und im High-End-Bereich. Die Spitzenhelligkeit ist wichtig, um mit HDR für leuchtende Farben sorgen zu können. Das klappt auch beim TCL V6B, HDR 10 wird schließlich immerhin unterstützt. Voll ausnutzen kann der günstige Fernseher das HDR-Format jedoch nicht.

Der 4K-TV TCL V6B wird euch mit einer Sprachfernbedienung geliefert, die mit Google Assistant funktioniert.

Wie bei allen Low-Budget-TVs bekommt ihr zudem ein 60Hz-Display. Das bedeutet, dass ihr euch beim Spielen mit PS5, Xbox Series X und PC mit maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung zufriedengeben müsst. Auf den Konsolen ist mit den meisten Spielen allerdings ohnehin nicht mehr möglich, wenn ihr nicht die Auflösung herunterschraubt. Ansonsten braucht ihr euch um die Gaming-Performance des V6B keine Sorgen zu machen: Der Input Lag ist so niedrig, dass ihr ihn in der Praxis nicht wahrnehmen werdet.

Beim App-Support schneidet der TCL V6B ebenfalls hervorragend ab. Er läuft nämlich mit Google TV und unterstützt deshalb eine breite Auswahl an Streaming-Diensten. Neben den großen Services wie Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ und Youtube sind auch viele kleinere dabei. Außerdem ist Sprachsteuerung integriert, was die Navigation und das Suchen nach Filmen und Serien erheblich erleichtert.