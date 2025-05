Der günstigste 75-Zoll-Fernseher in ganz Deutschland: 4K-TV dank Amazon-Angebot jetzt zum absoluten Spitzenpreis abstauben!

Wer einen 75 Zoll 4K-Fernseher so günstig wie möglich abstauben will, findet jetzt bei Amazon das beste Angebot.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen 75 Zoll großen 4K-Fernseher aus 2025 zum Spitzenpreis im Angebot abstauben. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung ist der TCL 75V6C aktuell 450€ reduziert und damit günstig wie bislang noch nirgendwo. Obwohl der Smart-TV gerade erst erschienen ist, ist er damit laut Vergleichsplattformen aktuell der günstigste Fernseher seiner Größe, den ihr in deutschen Shops bekommen könnt! Hier geht's zum Deal:

Wie gewöhnlich macht Amazon keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis des 4K-Fernsehers kann sich also jederzeit wieder ändern.

Hoher Kontrast & Direct LED: Das kann der günstige 75 Zoll 4K-Fernseher

Das HVA-Panel des TCL V6C 4K-TVs liefert für den Preis vergleichsweise hohen Kontrast.

Von einem so günstigen 4K-Fernseher wie dem TCL V6C dürft ihr natürlich keine teuren Features erwarten, aber für seinen Preis bietet er eine überraschend hohe Bildqualität. Er verwendet ein HVA-Panel, das für einen relativ hohen Kontrast von circa 5000:1 sorgt, was sehr viel mehr ist, als die in dieser Preisklasse häufig verwendeten IPS-Panels schaffen.

Außerdem verfügt der TCL V6C über ein Direct-LED-Display, was bedeutet, dass der Bildschirm direkt von hinten beleuchtet wird. Gerade bei großen Fernsehern bieten Direct-LED-Displays meist die gleichmäßigere Ausleuchtung als die vom Rand beleuchteten Edge-Displays, die bei günstigsten TVs oft zum Einsatz kommen und gerne mal in der Mitte zu dunkel sind.

Wie alle aktuellen TCL 4K-Fernseher wird euch der TCL V6C mit einer Sprachfernbedienung geliefert.

Kompromisse muss man wie üblich bei der Spitzenhelligkeit machen. Obwohl HDR10+ unterstützt wird, um für leuchtende Farben zu sorgen, genügen die etwa 330 cd/m2 nicht, um das Format richtig auszunutzen. Trotzdem bietet der TCL V6C noch immer mehr als viele andere 4K-Fernseher der unteren Preisklasse. Selbst günstige Modelle renommierter Hersteller wie Samsung und LG liegen oft bei unter 300 cd/m2.

Wie alle wirklich günstigen 4K-Fernseher bietet der TCL V6C zudem lediglich ein 60Hz-Display. Beim Gaming mit der PS5 und der Xbox Series X müsst ihr euch also mit maximal 60 FPS bei 4K-Auflösung begnügen. Da die meisten Spiele nativ ohnehin nicht mehr schaffen, ist das zu verkraften, auch wenn eine höhere Bildfrequenz immer besser ist. Ansonsten ist der TCL V6C dank seines niedrigen Input Lags, der euch keine Eingabeverzögerung wahrnehmen lässt, gut fürs Spielen geeignet.