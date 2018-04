H1Z1: Auto Royale ist bereits für PC draußen und gilt als eins der Urgesteine des Battle Royale-Genres, das sich aktuell vor allem dank Titeln wie Fortnite und PUBG größter Beliebtheit erfreut. Die Entwickler von H1Z1 legen jetzt nach und verkünden offiziell, dass sie an einer Free2Play Version ihres Shooters für PS4 arbeiten.

Statt eines simplen Port der PC-Version erwartet uns eine für die PS4 optimierte Version mit PS4 Pro-Support (60 Frames). Die Entwickler haben sich auf die Kernelemente fokussiert, aber trotzdem viele Dinge überdacht und angepasst.

H1Z1 soll auf der PS4 etwas beschleunigt werden. Dazu wurde das Aidrop-System überarbeitet. Das Giftgas breitet sich zudem etwas schneller aus - ihr sollt stets in Bewegung bleiben.

Terrence Lee, der Producer von H1Z1, sagt dazu:

"H1Z1 auf der PS4, das ist wahrer Battle-Royale-Wahnsinn! Wir haben das Spiel für die Playstation 4 neu gebaut und im Design den Fokus auf die absoluten Kernelemente gelegt, auf alles das, was bei diesem Genre für so viel Spaß beim Spielen und Zuschauen sorgt. Wir haben vor allem darauf geachtet, dass alles noch verstärkt wird, was H1Z1 besonders macht: das Tempo, den Spaß, die schiere Action."