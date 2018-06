Wer auf der PS4 nicht immer nur Fortnite spielen möchte, hat bekanntlich mit H1Z1: Battle Royale eine Alternative, die ebenfalls über ein Free to Play-Modell funktioniert. Mittlerweile haben sich schon 10 Millionen Spieler in das abgedrehte Battle Royale-Spiel gestürzt.

Und mit einem neuen Update wird H1Z1: Battle Royale heute, am 29. Juni, noch einmal um wichtige Funktionen erweitert. Die PS4-Server werden für mehrere Stunden abgeschaltet, damit der neue H1Z1-Patch aufgespielt werden kann.

H1Z1 - Wie lange sind die Server offline?

Wann gehen die Server offline? Wie die Entwickler von Daybreak Game auf Twitter bekannt gegeben haben, wird H1Z1: Battle Royale auf der PS4 um 16 Uhr deutscher Zeit abgeschaltet.

[PS4 Update] All PS4 servers in all regions will be offline at 7AM PDT on Friday, June 29 (in approx. 13 hours) for an estimated 4-hour downtime to bring you Revive, the Airstrike Signal, aim acceleration options, a "thank you" gift, and more! Details: https://t.co/sfTQ9F3pQf pic.twitter.com/uHIFb30VFJ — H1Z1 (@H1Z1) June 29, 2018

Wann gehen die Server wieder online? Die Downtime der Server soll etwa 4 Stunden dauern, dann sollten sich alle Spieler wieder einloggen können.

Mit etwas Glück sollten die neuen Funktionen und Inhalte von H1Z1: Battle Royale schon um 20 Uhr zu Verfügung stehen.

Was steckt im neuen H1Z1-Patch?

Hinter dem neuen Update verstecken sich aber nicht nur einfache Bugfixes, sondern gleich zwei große Neuerungen, die Fans freuen dürften.

Revive

Ab heute soll es nämlich möglich sein, Mitspieler wiederzubeleben. Wenn Spieler bisher besiegt wurden, wurden sie einfach aus dem Spiel entfernt. Nun gibt es aber einen "knocked down"-Status, bei dem die Spieler ähnlich wie in Fortnite oder PUBG in die Knie gehen. Mitspieler aus den Modi Duos und Fives haben dann 60 Sekunden Zeit, euch via dauerhaftem Druck auf die Dreiecks-Taste wiederzubeleben.

Glückt die Wiederbelebung, kann der Spieler mit einer kleinen Menge an Gesundheit wieder in den Kampf einsteigen. Aber Achtung: Gegner können euch weiterhin Schaden zufügen, was dann bedeutet, dass der Timer deutlich schneller auf die Null zugeht.

Airstrike Signal

Hinter den Airstrikes versteckt sich die Möglichkeit, Luftangriff-Signale in Nachschublieferungen der Stufe 2 und 3 zu finden. Diese Items lassen sich wie eine Granate werfen und senden dabei ein Signal aus, das als Markierung für Kampfjets dient. Diese Bomber werden dann in drei Wellen über das markierte Gebiet fliegen und via Flächenbombardement für jede Menge Schaden sorgen.

Neue Zieleinstellungen in den Options

Wer gern mehr Einfluss darauf haben möchte, wie das Zielen in H1Z1 auf seiner PS4 funktioniert, kann nach dem Update aus drei neuen Einstellungen wählen, die die Sensitivität des rechten Analogsticks betreffen. Im Grunde könnt ihr zwischen Normal (Linear), Schnell (Exponential) und Sehr Schnell (High Response) wählen.

Gratis-Items als Dankeschön

Um sich bei der PS4-Community zu bedanken, die H1Z1 seit dem Launch schon 10 Millionen Mal heruntergeladen hat, verschenken die Entwickler ein paar Gratis-Items im Spiel. Weitere Informationen zu den Geschenken bekommt ihr hier.

Die vollständigen Patch Notes zum H1Z1-Update, inklusive der detaillierten Bugfixes könnt ihr hier nachlesen.