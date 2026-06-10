Halo endlich für die PlayStation?! Was vor zwanzig Jahren als Ketzerei verrufen wurde, wird mit diesem spektakulären Remake Realität!

Der heißeste Shooter des Jahres: Ab sofort könnt ihr Halo: Campaign Evolved bei Amazon vorbestellen!

Hättet ihr mir meinem zwölfjährigen Ich vor über zwei Jahrzehnten erzählt, dass der Master Chief jemals auf einer Sony-Konsole landet, hätte ich euch vermutlich ins Gesicht gelacht. Umso surrealer und genialer ist es, dass der einstige Shooter-König mit dem neuen Remake Halo: Campaign Evolved jetzt nicht nur erneut auf der Xbox, sondern auch auf der PlayStation 5 vorstellig wird!

Halo: Campaign Evolved – So schön war die Mark-V-Rüstung des Master Chiefs noch nie!

2:29 Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

Autoplay

Halo: Campaign Evolved ist nicht einfach nur ein fauler Port oder ein lauwarmes Remaster für die aktuelle Konsolengeneration. Es ist ein von Grund auf originalgetreues Remake der legendären Kampagne von Halo: Combat Evolved. Ihr könnt die ursprüngliche Story, die damals das Shooter-Genre auf Konsolen im Sturm revolutioniert und neue Standards gesetzt hat, komplett neu erleben, dieses Mal aber in unfassbar schöner Unreal-Engine-5-Grafik. Das ikonische Sturmgewehr mit seiner digitalen Munitionsanzeige sieht schärfer aus als je zuvor, und das vertraute, helle Aufleuchten, wenn ihr den Schild eines Elites mit einer überladenen Plasmapistole grillt, ist eine wahre Augenweide.

Modernisiertes Gameplay und 4K-Grafik: Halo: Campaign Evolved hebt das Original atmosphärisch auf ein völlig neues Level.

Hinzu kommen komplett aktualisierte Zwischensequenzen, die der ohnehin schon dramatischen Geschichte rund um das Geheimnis der Halo-Ringe noch mehr cineastische Tiefe verleihen. Aber nicht nur die Optik stimmt: Auch die Steuerung wurde signifikant verfeinert. Das Spielgefühl ist knackig, unglaublich präzise und rundum modernisiert, ohne dabei das charakteristische, wuchtige Spartan-Gewicht und die klassische Halo-Identität zu verlieren.

Begleitet wird dieses audiovisuelle Fest von einem meisterhaft überarbeiteten Soundtrack. Die ikonischen Mönchschöre und die treibenden Gitarrenriffs klingen wuchtiger und epischer denn je. Gepaart mit einem vollständig neu entwickelten Sounddesign für Waffen, Fahrzeugmotoren, Explosionen und Umgebungskulissen sorgt das für Halo-Immersion auf einem bis dato ungekannten Niveau.

Simon Berger Simon gehört zu jener Generation von Spielern, die mit der ersten Xbox aufgewachsen sind und von Halo: Combat Evolved nachhaltig geprägt wurden. Als er das Abenteuer des Master Chief zum ersten Mal erlebte, war schnell klar: Halo ist viel, viel mehr als nur ein x-beliebiger Shooter. Seitdem verfolgt er die Reihe mit großer Leidenschaft und zählt sie bis heute zu seinen absoluten Lieblingsspielserien.

Nervige Grunts in Ghosts? Die haben hier nix mehr zu lachen!

Im Original ging das noch nicht: Im Remake könnt ihr die lästigen Grunts in GTA-Manier aus ihren Ghosts befördern!

Was wäre ein Halo ohne seinen vielfältigen Fuhrpark? Nur ein langer, mühsamer Spaziergang durch die Canyons von Blood Gulch! Natürlich kehren die legendären Vehikel wie der unverwüstliche Warthog (inklusive der berüchtigten, rutschigen Fahrphysik), der wendige Ghost und der fliegende Banshee zurück. Mit ihnen könnt ihr auf den weitläufigen, offenen Schlachtfeldern des Rings ganz nach alter Tradition mächtig Unheil stiften.

Außerdem könnt ihr euch hinters Steuer eines gewaltigen Wraith-Panzers von der Allianz klemmen und feindliche Fahrzeuge lassen sich im laufenden Gefecht kapern. Diese brillante Mechanik, die erst mit Halo 2 eingeführt wurde, macht die Sandbox-Scharmützel nochmal deutlich dynamischer als im Original.

Brandneue Missionen: Operation Meteorite bringt frische Story-Missionen

Wenn ihr jetzt skeptisch seid und denkt: "Cool, aber die alte Kampagne kenne ich doch schon auswendig", dann schnallt euch an in eurem Pelican. Halo: Campaign Evolved ruht sich nicht nur auf purer Nostalgie aus, sondern erweitert das erste Halo mit mächtig viel Story. Freut euch auf drei völlig neue Missionen! Ihr kämpft dabei an der Seite von niemand Geringerem als Sgt. Avery Johnson in der sogenannten Operation: Meteorite.

Hierbei handelt es sich um eigenständige Missionen: Es gibt frische Gameplay-Mechaniken und nie zuvor gesehene Gegner-Variationen der Allianz, die eure Fähigkeiten enorm auf die Probe stellen werden. Die Missionen bereichern die aufregende Vorgeschichte zu Halo und ihr dürft Seite an Seite mit dem Zigarre paffenden Sergeant Grunts und Schakale ins Jenseits befördern. Was will man mehr?!

Die volle Halo-Packung: Koop, Cross-Play und Cross-Progression

Bis die Gatling Gun glüht: Was gibt es Schöneres als mit eurem besten Couch-Koop-Buddy im Warthog Chaos und Verwüstung zu stiften?

Halo war auch schon immer ein echtes Couch-Koop-Brett: Ob ihr die mysteriöse Ringwelt atmosphärisch dicht als einsamer Wolf im Solo-Modus erkunden wollt oder im klassischen Splitscreen-Koop für zwei Spielende gemeinsam auf der heimischen Couch zockt – ihr habt die Wahl. Beachtet aber bitte, dass der Splitscreen exklusiv auf der Konsole verfügbar ist. Wer das Chaos maximieren möchte, trommelt seine Crew zusammen und stürzt sich in den Online-Koop für bis zu vier Spielende.

Das vielleicht wichtigste Feature für die heutige Zeit: Das Spiel bietet die volle Unterstützung für Cross-Play und Cross-Progression. Das bedeutet, dass die alten Grabenkämpfe endgültig vorbei sind. Ihr könnt völlig problemlos auf eurer PlayStation zusammen mit euren Freunden auf der Xbox oder dem PC die Allianz in die Flucht schlagen. Euren Spielfortschritt nehmt ihr dabei dank Cross-Progression nahtlos auf jede Plattform mit.