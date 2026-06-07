Läuft gerade Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht
Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

26 Aufrufe

Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

Profilbild von Jusuf Hatic

Jusuf Hatic
07.06.2026 | 19:30 Uhr

Halo: Campaign Evolved gab sich auf dem Xbox Games Showcase natürlich die Ehre und führt uns schon am 28. Juli 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in altbekannte Schlachten – und neue Missionen, wie im Rahmen des frischen "New Missions"-Trailer angekündigt wurde.

Insgesamt gibt es drei neue Missionen, die ihr wahlweise allein oder mit im Koop-Modus mit bis zu vier Personen spielen könnt. Dem Multiplattform-Release nach wird auch Cross-play und Cross-Progression unterstützt.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Discounty bekommt mit People or Profit das nächste große Update Video starten   1:00

vor 22 Stunden

Discounty bekommt mit People or Profit das nächste große Update
Ein Traum für Cyberpunk-Fans: Stellar Blade Bloodrain haut uns mit richtig schicker Grafik um Video starten   1     1   3:30

vor einem Tag

Ein Traum für Cyberpunk-Fans: Stellar Blade Bloodrain haut uns mit richtig schicker Grafik um
Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel Video starten   1:10

vor 4 Stunden

Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel
Fourleaf Fields ist ein Stardew Valley mit riesengroßem Gemüse und Koop Video starten   1:00

vor 23 Stunden

Fourleaf Fields ist ein Stardew Valley mit riesengroßem Gemüse und Koop
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.701 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte Video starten   9:53

vor 4 Stunden

1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte
Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel Video starten   1:10

vor 4 Stunden

Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel
Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüge des Jahres! Video starten   2     21:32

vor 2 Tagen

Ace Combat 8 - Vorschau-Video: Das Action-Spektakel ist die schönste Lüge des Jahres!
Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026 Video starten   1:46:36

vor 2 Stunden

Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026
Was taugt das Gothic Remake wirklich? Video starten   1:07:13

vor 6 Stunden

Was taugt das Gothic Remake wirklich?
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück Video starten   2:02

vor 12 Minuten

Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück
Das knackige Soulslike Wo Long wird fortgesetzt und landet zum Release direkt im Game Pass Video starten   1:25

vor 23 Minuten

Das knackige Soulslike Wo Long wird fortgesetzt und landet zum Release direkt im Game Pass
Persona 6 ist offiziell enthüllt – und schlägt im ersten Trailer ganz schön düstere Töne an Video starten   1:24

vor 26 Minuten

Persona 6 ist offiziell enthüllt – und schlägt im ersten Trailer ganz schön düstere Töne an
Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht Video starten   2:49

vor 27 Minuten

Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht
Spyro: A Realm Beyond bringt den legendären Drachen zurück Video starten   1:12

vor 31 Minuten

Spyro: A Realm Beyond bringt den legendären Drachen zurück
Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature Video starten   2:47

vor 51 Minuten

Metro 2039 zeigt satte 3 Minuten Gameplay und zeigt gewünschtes Feature
Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin Video starten   1:24

vor 51 Minuten

Resonance: A Plague Tale pfeift auf Stealth und zeigt brachiale Kämpfe – und den Release-Termin
Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht Video starten   2:29

vor einer Stunde

Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht
Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5 Video starten   7:14

vor einer Stunde

Gears of War: E-Day zeigt uns Gameplay und Release-Datum – und verzichtet auf die PS5
Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026 Video starten   1:46:36

vor 2 Stunden

Guild Wars 3, The Blood of Dawnwalker und mehr: Unsere Highlights vom Summer Game Fest 2026
Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel Video starten   1:10

vor 4 Stunden

Eine der packendsten Sci-Fi-Geschichten der letzten Jahre wird größer: Story-DLC zu The Alters wird fast nochmal so lang wie das Hauptspiel
1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte Video starten   9:53

vor 4 Stunden

1666: Amsterdam - Die ersten 10 Minuten der Demo eines Spiels, mit dem niemand mehr gerechnet hätte
mehr anzeigen