Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

Halo: Campaign Evolved gab sich auf dem Xbox Games Showcase natürlich die Ehre und führt uns schon am 28. Juli 2026 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in altbekannte Schlachten – und neue Missionen, wie im Rahmen des frischen "New Missions"-Trailer angekündigt wurde.

Insgesamt gibt es drei neue Missionen, die ihr wahlweise allein oder mit im Koop-Modus mit bis zu vier Personen spielen könnt. Dem Multiplattform-Release nach wird auch Cross-play und Cross-Progression unterstützt.