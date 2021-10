Mit einem monatlich kündbaren Handyvertrag mit unbegrenztem LTE Datenvolumen inklusive Allnet Flat haltet ihr alle Trümpfe in der Hand. Ihr seid maximal flexibel, falls ihr auf einen anderen Vertrag umsteigen möchtet und könnt ohne lästige Gedanken an verbleibendes Datenvolumen oder Freiminuten jederzeit mit Highspeed drauf los surfen, streamen und telefonieren. All das bekommt ihr bei Freenet gerade für nur 29,99 Euro pro Monat!

Smartphones sind sehr persönliche Geräte. Wir arbeiten mit ihnen, drücken uns aus und bleiben vernetzt. Während moderne Geräte quasi alle Annehmlichkeiten bieten, um sich nach uns zu richten, richten wir unsere Nutzung noch häufig nach unserem Tarif aus. Gerade gegen Ende des Monats wird das verbleibende Datenvolumen oft knapp und die Freiminuten sind ebenfalls schon aufgebraucht.

Wer nicht draufzahlen möchte, muss den restlichen Monat mit gedrosselter Geschwindigkeit surfen und ohne Telefonate auskommen. Ein Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen und Allnet Flat kann hier Abhilfe schaffen. Damit könnt ihr Filme und Musik streamen wann immer ihr wollt, spielt Online-Games bis der Akku leer ist oder führt Videotelefonate mit Freund*innen und Familie.

Wenn ihr an einem neuen Handyvertrag und an einer PS5 interessiert seid, solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen:

Mehr zum Thema PS5 kaufen: Jetzt mit Spielebundle und Mobilfunktarif verfügbar [Anzeige]

So viel könnt ihr sparen

Vergleicht man das Angebot mit dem selben Tarif direkt über o2 mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, ergibt sich folgende Ersparnis:

- 30 Euro durch den reduzierten Anschlusspreis von 9,99 Euro (statt 39,99 Euro)

- 30 Euro pro Monat durch das Angebot (29,99 Euro mtl. statt 59,99 Euro mtl.)

Gerechnet auf eine Vertragsdauer von zwei Jahren ergibt sich hier eine Ersparnis von insgesamt 750 Euro! Darüber hinaus seid ihr nicht an den Tarif gebunden und könnt jederzeit wechseln.

o2 Free Unlimited Max bei Freenet: Großes Paket, kleiner Preis

Die meisten Handyverträge mit unbegrenztem Datenvolumen setzen auf sehr geringe Up- und Download-Geschwindigkeiten. Dadurch sind sie teilweise schon ab 15,99 Euro im Monate zu haben. Letztlich zahlt sich dieser Deal allerdings kaum aus, da besonders solche Anwendungen, die besonders viel Datenvolumen fressen, meistens auch schnelle Datengeschwindigkeiten vorraussetzen.

Der o2 Free unlimited Max Tarif ist der aktuell größte, den o2 im Angebot hat. Hier bekommt ihr nicht nur einen Handyvertrag mit unbegrenztem Datenvolumen, sondern surft auch noch mit bis zu sagenhaften 225 MBit/s durch das stabile Netz von Telefonica! Mit dazu gibt es selbstverständlich eine SMS- und Telefonie-Flat, sodass ihr euch auch bei Telefonaten keinerlei Sorgen machen müsst.

Der monatliche Preis beträgt normalerweise 59,99 Euro. Bei Freenet zahlt ihr mit dem aktuellen Angebot nur die Hälfte. Außerdem senkt Freenet den Anschlusspreis von 39,99 Euro auf günstige 9,99 Euro. Wenn euch der Tarif nicht gefällt, seid ihr aber auch nicht an ihn gebunden. Dieser günstige Vertrag ist nämlich obendrein monatlich kündbar!